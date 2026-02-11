Bastien Feller Journaliste Blick

Servette se rend au Tessin pour défier Lugano ce mardi (20h30) sans grandes certitudes. Que ce soit sur le plan du jeu, où la formation genevoise est capable du meilleur comme du pire sur 90 minutes, que sur celui de son effectif. En effet, des questions se posent. Dans quel schéma va évoluer le SFC au Cornaredo? Qui composera la défense centrale à la suite de la suspension pour accumulation de cartons jaunes - obtenue volontairement face à Thoune à la 96e? - de Steve Rouiller?

Bonne nouvelle tout de même pour les Genevois: Dylan Bronn est de retour de blessure, lui qui n'a plus foulé une pelouse depuis sa sortie sur blessure lors du huitième de finale de la CAN entre la Tunisie et le Mali. Reste à savoir s'il sera en capacité de disputer un match entier. Yoan Severin est également à nouveau apte à rejouer. «On a aussi Téo Allix», indique Jocelyn Gourvennec, satisfait de pouvoir disposer de plusieurs alternatives pour pallier à l'absence de son capitaine.

«On ne s'interdit rien»

Le Breton ne cache pas non plus la possibilité pour son équipe de repasser dans un système à quatre derrière. «On ne s’interdit rien, on réfléchit en permanence. Chaque match est particulier. On a eu une première partie de saison extrêmement difficile sur le plan défensif, avec énormément de contre-performances individuelles et d’erreurs individuelles très impactantes. C’est pour ça qu’on a recruté deux défenseurs de métier, deux joueurs qui aiment défendre, qui sont très intelligents, et qui s’adaptent à différents systèmes», explique le technicien servettien, qui voit du positif sur le plan défensif, malgré les neuf buts encaissés en quatre rencontres dans le nouveau système en 3-4-1-2.

«Le fait de densifier notre secteur défensif nous apporte du positif. On subit moins. Même si on a pris des buts, on n’en prend plus sur des erreurs grossières comme auparavant. De ce point de vue-là, on a progressé. Les buts qu’on a pris sont liés à des erreurs collectives d’inattention, de concentration, de mise en alerte», analyse Jocelyn Gourvennec, s'appuyant sur les données récoltées.

Deux victoires en douze matches

«Face à Thoune, on encaisse sur deux coups de pied arrêtés que je qualifierais d’anodins. Ils sont quasiment à mi-terrain, mais on se fait quand même prendre. Là, c’est vraiment de la concentration, pas de la tactique. Ce sont des choses qu’on travaille et qu’on doit améliorer. On a encore travaillé ce mardi matin sur les mises en alerte et l’anticipation. On doit être meilleurs là-dessus.»

Justement, des améliorations, le Breton en voit sur le plan offensif. Même si ce discours ne plaît pas à tout le monde, en premier lieu aux supporters, compte tenu de la série noire traversée par les Grenat (deux victoires en douze matches, cinq nuls). «C’est difficile de dire qu’on s’améliore dans plein de secteurs sans prendre autant de points qu’on le souhaiterait. Je reste pragmatique. En management, il faut dire la vérité. Sur les progrès, mais aussi sur les manques, notamment en termes de concentration, d’attention, de mise en alerte, de vice. On a reçu une leçon contre Thoune. La compétition, c’est aussi être malin. De ce point de vue-là, on a encore des progrès à faire.»

Devant, Florian Ayé, touché à la cuisse, manquera la rencontre face à Lugano. Ablie Jallow est lui suspendu pour trois rencontres après son coup de sang de dimanche. La casse est toutefois plus grosse du côté de Mattia Croci-Torti, qui ne pourra pas s'appuyer sur trois éléments importants à mi-terrain: Anto Grgic, Mohamed Belhadj Mahmoud et Uran Bislimi, là aussi pour cause de suspension.