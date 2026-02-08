Servette subit la loi du leader thounois

Chez eux, les Genevois n'ont pas su faire déjouer le FC Thoune, leader de Super League. Servette s'incline finalement de deux buts au stade de Genève.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Dimanche au stade de Genève, un duel entre deux équipes sur de (plus ou moins) bonnes séries en championnat. Pour Servette: trois matches de rang sans défaite en Super League et l’occasion d’en enchaîner un quatrième, ce qui en ferait la meilleure série de la saison. Pour Thoune: cinq succès de rang et l’occasion d’égaler les six victoires consécutives enchaînées entre la huitième et la treizième journée, durant laquelle les hommes de Mauro Lustrinelli avaient battu deux fois ceux de Jocelyn Gourvennec.

Une série allait donc de toute façon prendre fin. Car même en cas de match nul, les victoires thounoises s'arrêteraient net. Les 6229 spectateurs présents en ce dimanche de février espéraient donc un scénario digne des meilleures séries américaines entre deux équipes sur la bonne voie (celle du titre pour Thoune, celle du mieux pour Servette). Voilà pour la situation initiale.

Deux premières occasions thounoises

En début de partie, on a assez vite remarqué quels protagonistes étaient en confiance ou non. Dès la 4e, Timothé Cognat a perdu un ballon dangereux dans sa moitié de terrain. À la 19e, son gardien Joël Mall a raté sa relance. Deux petites bourdes sans autre conséquence que des coups de coin.

De leur côté, les Thounois ont rapidement imposé leur rythme. L’élément déclencheur aurait pu venir de Valmir Matoshi, qui s’est procuré la première grosse occasion du match à la 12e. Après un bon service de Brighton Labeau, l’ailier thounois a tiré juste au-dessus de la cage genevoise. Moins de dix minutes plus tard, c’était ce même Matoshi qui se procurait la deuxième vraie occasion de la partie. Encore trouvé en position idéale par Brighton Labeau, son tir frôlait cette fois-ci le poteau droit du but de Joël Mall.

Deux buts suite à un coup franc

C’est finalement à la 39e qu’est tombé le premier but. Suite à une faute à priori anodine au milieu de terrain, Kastriot Imeri a adressé un long ballon en direction de la surface servettienne. Le premier (et le seul) à réagir était son compère Elmin Rastoder, auteur de son sixième but dans les six derniers matches. D’une pichenette du bout du pied tout en glissant, l’attaquant thounois a trompé Joël Mall et offert le 1-0 aux siens.

Servette aurait pu (et dû) revenir au score avant la pause. Dans le temps additionnel, David Douline était parfaitement trouvé dans la surface thounoise. Mais le milieu de terrain français a trop ouvert son pied et n’a pas cadré. Le retournement de situation attendrait.

À la place, et au retour des vestiaires, le FC Thoune a obtenu un nouveau coup franc lointain. À la baguette, toujours Kastriot Imeri, formé au Servette FC. À la réception, cette fois, Marco Bürki. Le latéral thounois doublait la mise en lobant Joël Mall de la tête.

Ablie Jallow craque

À la 56e, Kastriot Imeri a bien cru tuer tout suspens, faisant trembler les filets d'une lourde frappe du croisée. Mais le Meyrinois était signalé hors jeu alors qu'il s'excusait de sa réussite auprès de ses ex-supporters. Quatre minutes plus tard, l'entrant Ablie Jallow, aurait pu relancer un peu le match. Mais l'essai puissant du Gambien a été superbement détournée sur la latte par Niklas Steffen, gardien du FC Thoune.

N'étant pas parvenu à relancer le suspens, Ablie Jallow a fait tout l'inverse à la 67e. Le remuant Servettien s'est fait l'auteur d'un mauvais geste, d'humeur, sur Leonardo Bertone. La VAR est intervenue, le carton rouge a été sorti par l'arbitre du jour. Servette finirait la rencontre à dix.

Premier but pour Jamie Atangana

À un homme de moins, Servette n'a pas démérité, sans pouvoir provoquer de plot twist non plus. À la 87e, c'est même Nils Reichmuth qui a pu inscrire le 3-0 d'une superbe frappe enroulée du gauche, depuis l'extérieur de la surface. Dans le temps additionnel, le jeune Jamie Atangana (18 ans) a pu réduire un peu l'écart sur pénalty, suite à un contact dans la surface sur un corner servettien.



1-3, fin de l'épisode. La série de trois matches sans défaite servettienne s'arrête donc là. Pendant que le FC Thoune enchaîne avec un sixième succès de rang. La voie à suivre en fin de saison ne sera définitivement pas la même.