Les meilleurs buteurs de Super League se vautrent presque tous à l'étranger

Stefan Kreis

Zan Celar faisait partie des meilleurs attaquants de la Super League à Lugano, mais depuis son départ pour les Queens Park Rangers, en deuxième division anglaise, le Slovène n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Le meilleur buteur du championnat suisse de l'an dernier n'a marqué que deux buts en 19 apparitions sous les couleurs son nouveau club. Depuis début décembre, l'attaquant se débat avec des douleurs persistantes à la cuisse. Il a marqué son dernier but il y a 82 jours.

Presque tous les meilleurs buteurs de notre championnat sont dans le même cas que Zan Celar. En Suisse, ils sont des rois, à l'étranger, ils sont invisibles. Cela n'a pas toujours été le cas. L'ex-attaquant de GC Giovane Elber, l'ex-servettien Sonny Anderson ou l'ex-attaquant de Saint-Gall Ivan Zamorano ont eux réussi à briller sous d'autes cieux. Tous ont été dominants en Suisse et ont ensuite pris leur envol à l'étranger. Mais depuis l'introduction de la Super League en 2003, ils sont très peu à avoir explosé ailleurs.

Les meilleurs buteurs de la Super League 2023/2024: Žan Celar, Lugano 14 buts, Kevin Carlos, Yverdon, 14 buts, Chadrac Akolo, FCSG, 14 buts 2022/2023: Jean-Pierre Nsame, YB, 21 buts 2021/2022: Jordan Siebatcheu, YB, 22 buts 2020/2021: Jean-Pierre Nsame, YB, 19 buts 2019/2020: Jean-Pierre Nsame, YB, 32 buts 2018/2019: Guillaume Hoarau, YB, 24 buts 2017/2018: Albian Ajeti, FCB, 17 buts 2016/2017: Seydou Doumbia, FCB, 20 buts 2015/2016: Munas Dabbur, GC, 19 buts 2014/2015: Shkelzen Gashi, FCB, 22 buts 2013/2014: Shkelzen Gashi, GC, 19 buts 2012/2013: Oscar Scarione, FCSG, 21 buts 2011/2012: Alexander Frei, FCB, 24 buts 2010/2011: Alexander Frei, FCB, 27 buts 2009/2010 : Seydou Doumbia, YB, 30 buts 2008/2009 : Seydou Doumbia, YB, 20 buts 2007/2008: Hakan Yakin, YB, 24 buts 2006/2007: Mladen Petric, FCB, 19 buts 2005/2006: Alhassane Keita, FCZ, 20 buts 2004/2005: Christian Gimenez, FCB, 27 buts 2003/2004: Stéphane Chapuisat, YB, 23 buts

Jean-Pierre Nsame en est le symbole parfait. Il est le plus grand joueur de l'histoire de la Super League. L'icône d'YB a marqué 111 buts en 179 matches de Super League. Il manque encore un but au Camerounais pour dépasser Marco Streller et devenir le leader incontesté. Mais à l'étranger, le joueur désormais âgé de 31 ans ne marque pas, aussi bien à Venezia qu'à Côme et au Legia Varsovie. Il est resté pratiquement invisible.

Presque tous échouent

Prenons aussi l'exemple d'Albian Ajeti. Celui-ci a terminé meilleur buteur en 2018 et a été transféré pour plus de douze millions à West Ham United. Sur place, il est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands transferts ratés de l'histoire. Le cas de Shkelzen Gashi est aussi très parlant. Il a terminé deux fois meilleur buteur de Super League, avec GC et avec Bâle. Mais au lieu d'aller dans un championnat européen de haut niveau ou au moins aux Pays-Bas ou en Belgique, il est parti aux Etats-Unis, dans le Colorado. Il en va de même pour Munas Dabbur, lui aussi deux fois meilleur buteur. Mais au lieu d'aller en Bundesliga, il est parti en Autriche, au Red Bull Salzburg. L'Israélien y est parvenu à terminer meilleur buteur, mais il a ensuite échoué à Séville et à Hoffenheim.

Chris Bedia de retour sur les rails

Chris Bedia est également un excellent exemple. Lorsqu'il quitte Servette pour Union Berlin il y a un an, il est en passe de devenir le meilleur buteur du championnat. Mais il ne parvient pas à s'imposer, ni dans la capitale allemande, ni par la suite à Hull City en Championship.

Désormais, le joueur de 28 ans est de retour là où il se sent le mieux: en Super League. Et il a déjà participé à plus de buts lors de ses trois premiers matches avec YB qu'avec Union Berlin et Hull City. De quoi inspirer le retour de Zan Celar également?