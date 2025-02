Ardon Jashari, nouvelle star du football belge

Ardon Jashari impressionne à Bruges par ses performances. L'ancien Lucernois a été élu joueur du match après la rencontre de Ligue des champions contre l'Atalanta et est actuellement le meilleur joueur de son équipe selon plusieurs experts.

La performance d'Ardon Jashari contre l'Atalanta était géniale. Photo: AFP

Carlo Emanuele Frezza

Lorsque le transfert d'Ardon Jashari à Bruges a été officialisé il y a bientôt un an, des voix se sont élevées pour dire que ce n'était pas la bonne solution. Depuis, les critiques se sont tues. Et le mérite en revient au Lucernois. Avec des performances comme celles de mardi soir en Ligue des champions contre l'Atalanta, il leur a cloué le bec.

Ardon Jashari a été désigné «joueur du match» par l'UEFA. Sa contribution à la qualification de Bruges pour les huitièmes de finale est importante. Sur deux des trois buts, il a le pied dans le ballon. Sur le 1-0, il récupère la balle et lance l'attaque d'une passe. Et avant le 2-0, il se débarrasse de Rafael Toloi, le capitaine de l'Atalanta, et d'Ederson, l'homme aux 50 millions de dollars.

Éloge d'une légende de Bruges

«Il n'y a pas que les deux actions de Jashari qui ont été formidables», estime la légende de Bruges Franky van der Elst (619 matches pour l'équipe, 86 sélections pour la Belgique) dans un entretien avec Blick. Il a fait beaucoup d'autres choses correctement: «Il a par exemple complètement sorti Ederson du match», explique le double footballeur belge de l'année (1990, 1996).

Franky Van der Elst n'aurait jamais imaginé que Jashari serait aussi important pour Bruges après seulement six mois et qu'il serait aussi performant aux côtés de Hans Vanaken et Raphael Onyedika. «Aujourd'hui, tout le monde en Belgique sait à quel point il est bon. Il a montré à tout le monde pourquoi Bruges a dépensé 6 millions de francs pour lui, ce qui est beaucoup d'argent pour un club belge.»

Les entraînements individuels l'ont fait progresser

Depuis quelque temps, il n'y a pas qu'une icône du club comme Franky van der Elst qui ne tarit pas d'éloges sur Jashari. Les médias aussi sont enchantés par le Lucernois. «Il est actuellement le meilleur joueur de Bruges», souligne Valérie Van Avermaert à Blick. La journaliste suit l'actualité des Bleu et Noir pour le journal belge «Het Nieuwsblad». Mais elle ne s'attendait pas à une évolution aussi fulgurante de l'ancien joueur de Super League.

«Au début, Jashari avait surtout beaucoup de mal dans le domaine tactique et dans le travail défensif. En août, tout le monde pensait déjà qu'il était un mauvais transfert», admet-elle. Le staff d'entraîneurs n'était pas non plus satisfait. C'est la raison pour laquelle celui-ci a organisé en septembre des entraînements tactiques spécifiques avec le milieu de terrain, explique la journaliste.

Va-t-il déjà passer à autre chose cet été?

Depuis, Ardon Jashari est devenu incontournable dans le onze de départ. «C'est le premier nom que l'entraîneur Nicky Hayen inscrit sur sa liste», explique Valérie Van Avermaert. Au vu des performances, la question se pose de savoir pour combien de temps encore. En effet, des clubs des cinq meilleurs championnats lui courent après depuis longtemps.

Certes, Ardon Jashari a récemment prolongé son contrat avec Bruges jusqu'en 2029. Mais ce qui était autrefois une profession de foi est devenu, dans le football moderne, une stratégie visant à augmenter la valeur marchande. «Bruges veut certainement garder Jashari cet été. Mais je pense que c'est presque impossible», explique Valérie Van Avermaert.