1/6 Contre Lausanne, Kevin Carlos marque dès le début du match (1-0). Photo: Freshfocus

Lucas Werder

Si le match fou entre Bâle et Lausanne ne se termine que sur un score de 1-1, ce n'est pas seulement à cause de l'arbitre Fedayi San. L'Argovien a annulé pas moins de quatre buts, des décisions à chaque fois parfaitement justifiées. Mais c'est surtout la faible efficacité de ses attaquants qui fait que le FCB rate l'occasion de reprendre la tête du classement. «Si tu veux être tout en haut, tu dois mieux exploiter tes chances», résume Xherdan Shaqiri.

Au total, les Bâlois ont tiré 20 fois au but contre Lausanne, dont neuf fois dans le cadre. D'un point de vue purement statistique, suffisamment d'occasions pour marquer 2,63 buts - c'est du moins la valeur des «buts attendus» (Expected Goals, xG). Au final, Bâle n'a marqué qu'une fois contre les Lausannois, qui n'ont eux-mêmes qu'une valeur xG de 0,88. Lors de la défaite à Genève, le FC Bâle s'était déjà procuré les meilleures occasions, mais avait dû s'incliner 2-1.

Les Bâlois marquent une fois par match, pas plus

«Nous devons faire preuve de plus de sang-froid et mieux jouer nos situations de contre. Si nous menons 2-0, c'est un autre match. Mais comme lors des dernières rencontres, nous avons laissé l'adversaire dans la partie», preste Xherdan Shaqiri. Certes, le FCB est toujours l'équipe qui a marqué le plus de buts en Super League, mais depuis fin novembre, le moteur offensif bâlois a légèrement calé. Au cours des neuf derniers matches de championnat, les Bâlois n'ont marqué plus d'un but qu'à trois reprises.

Le meilleur buteur du FCB est justement le symbole de ce manque d'efficacité. Certes, Kevin Carlos a ouvert le score contre Lausanne, mais l'Hispano-Nigérian a ensuite laissé passer une très grosse opportunité de marquer le 2-0, de manière presque nonchalante. C'est déjà la onzième grande occasion manquée de l'attaquant du FC Bâle cette saison. Aucun autre joueur de la ligue n'atteint un tel score.

Personne n'est aussi glacial que Dereck Kutesa

Logiquement, le co-meilleur buteur présente aussi la valeur xG la plus élevée de la Super League avec 10,5 unités. Dans les fait, le co-meilleur buteur de l'année dernière a marqué dix fois jusqu'à présent. A première vue, c'est un taux tout à fait acceptable. Mais Kevin Carlos est loin de pouvoir rivaliser avec les autres meilleurs buteurs de la ligue. Son coéquipier Xherdan Shaqiri et le Lucernois Thibault Klidje, qui se situent juste derrière l'attaquant du FC Bâle avec huit buts sur la saison, sont nettement plus efficaces. Xherdan Shaqiri a une valeur xG de 5,9, celle de Thibault Klidje est de 7,4.

Les deux joueurs qui devancent Kevin Carlos dans la liste des buteurs sont encore plus adroits. Le surdoué lausannois Alvyn Sanches a également marqué dix fois, mais n'a eu besoin que de 6,6 chances pour atteindre ce total. Le joueur le plus efficace de la ligue est le Genevois Dereck Kutesa qui, avec une valeur d'Expected Goals de 8,1, en est déjà à 13 buts cette saison. Cela signifie que si Kevin Carlos était aussi froid devant le but que Dereck Kutesa, le Bâlois aurait déjà au moins 16 buts à son actif!

Si les Bâlois veulent devenir champions, l'avant-centre et ses coéquipiers doivent retrouver au plus vite leur niveau d'efficacité de l'automne. «Le niveau est tellement serré que tu dois être efficace si tu veux gagner de tels matches très serrés», assure son entraîneur Fabio Celestini.