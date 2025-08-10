Bojan Dimic, entre déception et loyauté au Servette FC

L’adjoint du Servette FC va retrouver son poste avec l’arrivée de Jocelyn Gourvennec en tant qu’entraîneur en chef du club grenat. Mais il ne voulait pas le faire sans livrer son sentiment.

Bojan Dimic avait à coeur de s'exprimer ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Jamais je n’irai contre le Servette FC, le club de ma ville. C’est mon club. Alors, je vais reprendre mon poste et je donnerai le meilleur de moi, comme toujours. La loyauté, c’est une valeur importante. Je l’ai en moi.» Ainsi a parlé Bojan Dimic après le match nul (1-1) entre Servette et Grasshopper, ce dimanche à La Praille. L’entraîneur ad interim du SFC va retrouver le poste d’adjoint, cette fois-ci de Jocelyn Gourvennec, et il respecte la décision de ses dirigeants. Même s’il est évident qu’il se serait bien vu dans la peau du numéro 1.

Les paroles d'un joueur lui ont fait plaisir

«Un joueur qui était sur le terrain cet après-midi m’a dit des belles paroles après le match. Des paroles qui m’ont fait plaisir», a-t-il lâché. Quel genre de paroles? «Que si je continuais ainsi, j’aurais une belle carrière.» Des mots qui ont visiblement résonné dans l’esprit de celui qui a formé ces derniers jours un duo avec Alexandre Alphonse, et qui va accueillir le nouvel entraîneur avec professionnalisme et toute la bonne humeur nécessaire. Bojan Dimic l’a dit et redit ce dimanche, il n’est pas un homme à créer des problèmes au sein de ce club qu’il aime plus que tout. «C’est un beau poste, adjoint au Servette FC, non?», a-t-il lancé en conférence de presse.

Il aurait aimé, c’est sûr, que les dirigeants du SFC lui proposent de continuer l’aventure, lui qui est détenteur de l’UEFA Pro. «Je l’ai fait en Suisse, c’est une bonne formation, qui n’a rien à envier aux autres. Bien sûr que je me demande des fois pourquoi il faut aller chercher ailleurs...» La formule n’a absolument rien d’une attaque contre Jocelyn Gourvennec, et ce serait une erreur manifeste de l’interpréter ainsi.

Il avait déjà voulu succéder à René Weiler

Le technicien, qui avait officiellement déposé sa candidature après la finale de Coupe de Suisse gagnée contre Lugano pour succéder à René Weiler, visait plutôt certaines errances du passé, comme l’engagement de Kevin Cooper. «Il y a quelques années, on a engagé un entraîneur gallois qui n’avait même pas les diplômes…», a-t-il grincé, en référence à la saison 2015.

Bojan Dimic a eu droit à deux matches dans la peau du numéro 1, face à Utrecht jeudi et Grasshopper ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Se sentait-il vraiment légitime pour succéder à Thomas Häberli? La réponse est oui. «Je suis bien plus fort qu’il y a huit ans. Mais c’est ainsi, je dois accepter la décision. C’est Servette, c’est mon club. Jamais je ne ferai quelque chose contre Servette», a-t-il assuré encore une fois.

«On peut faire beaucoup mieux»

Dès lundi, il tournera la page du poste de numéro 1 et se mettra donc au service de Jocelyn Gourvennec, comme à chaque fois. En espérant très fort que Servette remonte la barre. «J’y crois, bien sûr. On peut faire beaucoup mieux. Et on va le faire.»

Jocelyn Gourvennec était présent à La Praille ce dimanche et prendra les rênes du Servette FC en ce début de semaine. Photo: keystone-sda.ch

Concernant le match de ce dimanche, marqué par une première mi-temps insuffisante du Servette FC et une deuxième bien meilleure, l'entraîneur ad interim s'est notamment exprimé concernant le penalty manqué par Florian Ayé, la nouvelle recrue du club grenat. «Jérémy Guillemenot était sorti du terrain pour se soigner après la faute. Florian a voulu le tirer et je comprends sa demande, c'est un compétiteur, un joueur qui arrive dans un nouveau club et veut aider, montrer qu'il est là. Ça part d'un bon sentiment, je ne vais pas lui en tenir rigueur.»

«On eu notre premier point»

Déçu du match nul («J'escomptais la victoire»), Bojan Dimic ne l'était pas de la réaction de ses joueurs. «La première mi-temps était apathique, mais c'était mieux ensuite. On voulait une victoire pour lancer le championnat, on a eu notre premier point», a-t-il relevé, avant de prendre congé et de retourner dans l'anonymat -relatif- du poste d'assistant. Avant un jour, qui sait, d'entrer pour de bon dans la lumière.