Jérémy Guillemenot: «On a retrouvé du plaisir»

Battu par Utrecht (1-3), le Servette FC a malgré tout retrouvé un ingrédient oublié: le plaisir. Sous la conduite des intérimaires Bojan Dimic et Alex Alphonse, les Grenat ont montré un visage plus inspiré, porteur d’espoir pour la suite.

Jérémy Guillemenot (centre) a inscrit le seul but grenat face à Utrecht. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Même battu et globalement dominé face à Utrecht (1-3), le Servette FC a montré des signes d'espoir. Non pas en vue d'une qualification jeudi prochain aux Pays-Bas, ni d’un automne européen, mais au sujet de la suite de sa saison en championnat. En première période au stade de Genève, les Servettiens ont montré pour la première fois de la saison des phases de jeu intéressantes et de réelles intentions offensives.

Le signe d'une équipe qui souffle après le départ de Thomas Häberli? Jérémy Guillemenot donne, semble-t-il, la réponse, sans toutefois que la question lui soit posée directement. «Häberli est venu avec ses idées. Peut-être que ça n'a pas marché. C'est vrai que c'était difficile à la fin. Bojan et Alex (ndlr: Dimic et Alphonse, coachs intérimaires) ont fait des choses simples. On a retrouvé du plaisir, on se donne à l'entraînement», disait-il en effet après la rencontre, heureux de voir que les choses vont déjà vers le mieux, même si forcément, il reste du travail.

«C'est le Servette qu'on attend tous»

«On sait qu'en trois jours tout ne peut pas changer du tout au tout. Ils donnent le maximum. Ce sont des gens du club, donc ils savent de quoi on est capable. Ils savent nous parler. C'est à nous de donner le maximum sur le terrain et de répondre présent pour leur rendre cela», ajoute l'attaquant grenat, qui espère que l'équipe saura bâtir sur les 25 bonnes minutes de jeu face à Utrecht.

«C'est le Servette qu'on attend tous, note Jérémy Guillemenot. Il faut maintenant réussir à tenir 90 minutes comme ça. On sait très bien qu'on a déjà fait des matches comme ça. On sait le faire, on sait de quoi on est capables.»

Un but qui en appelle d'autres?

Sur le plan personnel, le Genevois, servi par Miroslav Stevanovic, a été l'unique buteur de son équipe face à Utrecht (12e). Une réalisation qui doit lui faire du bien, lui qui n'avait plus marqué depuis le 15 septembre dernier et l'élimination des Servettiens au deuxième tour de la Coupe de Suisse à Schaffhouse (2-1) et qui voyait son nouveau concurrent, Samuel Mraz, cartonné d'entrée avec deux buts en deux rencontres.

«Cela fait du bien, oui. Surtout après cette bonne préparation que j’ai faite. Le début de saison n’a pas été facile pour moi. Ce but me fait plaisir, même si j’aurais aimé marquer un but qui aurait permis de s'imposer chez nous. On verra au retour.»