Hué par ses supporters, Timothy Fayulu a sauvé le FC Sion

Timothy Fayulu a vécu une soirée plus que contrastée face à Yverdon Sport samedi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Huitième minute de jeu, une passe en retrait anodine de Kreshnik Hajrizi pour son gardien Timothy Fayulu se transforme soudainement en action de but pour Yverdon Sport. Le contrôle du pied gauche du gardien congolais est trop long et Varol Tasar, qui avait flairé le bon coup, récupère le ballon à 16 mètres du but valaisan. Ce dernier décale Marley Aké qui, après un une-deux avec Antonio Marchesano, peut affronter et tromper le dernier rempart adverse.

Les Yverdonnois ouvrent le score et Timothy Fayulu prend soudainement le rôle d'ennemi public numéro un des supporters valaisans qui ne manquent pas de montrer leur mécontentement en sifflant leur propre gardien. La scène se répète lorsque celui-ci touche son prochain ballon. Sa réponse ne se fait pas attendre et prend la forme de signes demandant aux spectateurs de se taire. Là aussi, le Congolais répète ses gestes après un premier arrêt décisif à la suite d'une frappe de Varol Tasar (16e).

«Je suis à 100% avec Timo»

«On ne contrôle pas les réactions des supporters, c'est le foot. Ils sont là tous les week-ends pour nous et si on ne montre pas qu'on est là, qu'on ne rend pas la pareille, c'est normal qu'on reçoive ça. Certes, ça ne fait pas plaisir, mais je suis à 100% avec Timo», souligne Kreshnik Hajrizi, bien conscient que les erreurs peuvent arriver à n'importe qui. «Aujourd'hui, cela tombe sur lui, et il ne faut pas l'accabler. J’ai marqué des autogoals à Lugano et à Lucerne. Les erreurs font mal, mais elles font partie du jeu. On est un groupe et on est là pour l'encourager.»

Catastrophique sur l'ouverture du score yverdonnoise, Timothy Fayulu a tout de même eu le mérite de ne pas couler et a donc su répondre présent le reste de la rencontre. Un autre arrêt décisif devant Marley Aké notamment (66e), alors que les Valaisans venaient d'égaliser, mais baissaient à nouveau le rythme, a sans doute d'ailleurs permis au FC Sion de s'en sortir avec un point. «Il a su se remettre dans le match et s'il n'avait pas été là, nous aurions gagné le match facilement», estime l'ailier yverdonnois.

Fayulu a fait une erreur, mais n'est pas le seul à blâmer

Face à Yverdon, «l'épisode Fayulu» ne doit d'ailleurs pas occulter le manque d'idées de ses coéquipiers lors des phases offensives. En effet, comme souvent lorsque le FC Sion a la possession du ballon (60% ce samedi), les joueurs de Didier Tholot ont peiné à trouver des solutions face au bloc adverse, ne se procurant aucune occasion franche de but dans le jeu et devant leur salut grâce à un but sur corner.

Contre Zurich (2-1) et Lugano (2-1) justement, lors des deux derniers succès des Valaisans, ces derniers n'avaient pas la main mise sur la balle (31% et 34%). Coïncidence? Sans doute pas. «On était plus à l'aise, réagit Ali Kabacalman. C'était plus facile d'aller en transition défensive-offensive, contrairement au match face à Grasshopper (ndlr: 1-1) et Yverdon.»

Lors de la réception de la lanterne rouge Winterthour mercredi, une équipe qui possède en moyenne 44,8% du temps le ballon cette saison (la possession moyenne du FC Sion se monte à 47,4%), la donne devrait d'ailleurs être la même. «C'est une équipe qui veut se sauver. Cela veut dire qu'il faudra faire plus. Il faudra trouver les décalages, ne pas jeter le ballon. Il faudra être nettement supérieur à ce qu'on a fait face à Yverdon», prévient Didier Tholot. Le coach bordelais sera-t-il entendu? Réponse mercredi soir dès 20h30.