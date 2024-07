Le coup de gueule d'Yverdon Sport contre l'arbitrage

Le coup de gueule d'Yverdon Sport! Son directeur sportif Filippo Giovagnoli fustige la décision de l'arbitre d'avoir annulé un penalty à la 90e et expulsé son défenseur central Mohamed Tijani. «C'est une décision décevante», dit l'Italien.

Penalty? Non, carton rouge!

Penalty? Non, carton rouge!

Mohamed Tijani a été expulsé à la 90e pour une intervention jugée fautive par Johannes von Mandach, avec l'aide de la VAR.

Blick Sport

Yverdon Sport n'est pas content! L'expulsion de Mohamed Tijani à la 90e, qui a empêché YS d'obtenir un penalty quelques secondes plus tard face à Zurich, ne passe pas. Au final, le FCZ s'est imposé 0-2 à Yverdon samedi.

Pour rappel, Yverdon avait obtenu un penalty à la 90e, alors que Zurich menait 0-1, mais Johannes von Mandach, l'arbitre de cette rencontre, a été appelé par la VAR. Après visionnage des images, il a annulé le penalty et est revenu à une faute antérieure de Mohamed Tijani, expulsant le défenseur béninois. D'un potentiel 1-1, Yverdon restait à 0-1 avec un homme en moins!

«C'est une décision décevante»

Si Alessandro Mangiarratti l'a jouée fair-play en conférence de presse, son directeur sportif Filippo Giovagnoli fulmine. Ce lundi, l'Italien a eu des mots forts. «Même après avoir revu les images, cette intervention reste dans une zone grise. L’arbitre de la rencontre a décidé de laisser jouer, et nous nous sommes créé cette opportunité du penalty. C’est une décision décevante, qui a finalement décidé du dénouement de ce match alors que notre équipe s’est battue pour revenir au score», estime Filippo Giovagnoli, lequel estime que la VAR n'aurait pas dû intervenir vu qu'il ne s'agissait pas «d'une erreur manifeste».

Johannes von Mandach est allé consulter la VAR et a changé d'avis.

«Yverdon Sport s’oppose et déplore cette décision arbitrale. En effet, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Johannes von Mandach, a estimé à vitesse réelle que l’intervention de Mohamed Tijani n’était pas fautive. Une interprétation qui se défend pleinement dans une situation où Paul Bernardoni semblait de toute évidence le plus prompt pour dégager le ballon. Il n’y avait, pour Yverdon Sport, pas d’erreur manifeste de l’arbitre sur cette action, et donc aucune raison d’intervenir», indique le club nord-vaudois dans un communiqué.

«Cette décision n’enlève rien au mérite du FC Zurich, dont l’excellente performance samedi est à saluer», écrit encore Yverdon Sport. Le club vert et blanc ne semble pas avoir volonté de faire recours et l'affaire devrait donc en rester là. Mais, visiblement, les dirigeants d'YS avaient quelque chose sur le coeur.