Ludovic Magnin aurait aimé pouvoir compter sur Aliou Baldé ce dimanche. Mais l'administration vaudoise n'était pas d'accord. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Surprise à la Tuilière ce dimanche: Aliou Baldé, la seule recrue (pour l'heure?) du mercato lausannois était absent, n'étant pas qualifié. Le Guinéen est pourtant présent à Lausanne depuis plusieurs jours et sa présence sur la feuille de match face à Lucerne semblait une évidence. Mais l'administration vaudoise a son rythme, qui n'était pas celui souhaité par le Lausanne-Sport, et le permis de travail de l'attaquant n'a pas été émis avant le week-end.

«Aliou nous aurait été très utile pendant les quinze ou vingt dernières minutes», grinçait Ludovic Magnin, qui avait indiqué, plus tôt dans la semaine, qu'il ne projetait pas de faire démarrer son ailier, mais comptait bien l'utiliser quelques minutes suivant le déroulement de la rencontre, qui s'est finalement terminée sur un 0-0. «On a espéré jusqu'au dernier moment que les papiers arrivent, mais vendredi soir, on a bien dû se rendre à l'évidence que rien n'avait bougé», a indiqué l'entraîneur du Lausanne-Sport, qui espère désormais pouvoir compter sur son renfort dimanche prochain à Saint-Gall, mais n'attendra pas la fin de la semaine pour faire bouger les choses.

Ludovic Magnin prêt à aller lui-même au bureau

«Si lundi ou mardi, on n'a rien reçu, je vais moi-même au bureau de l'administration pour aller chercher les papiers», plaisante (à moitié) l'entraîneur du Lausanne-Sport, qui a attendu la 81e minute pour procéder à son premier changement ce dimanche contre Lucerne, faisant entrer Kaly Sène poste pour poste en lieu et place d'Alban Ajdini.

«On s'est évidemment posé la question de savoir comment gérer cette fin de match. Ce n'est pas forcément évident de rentrer dans un match comme ça, très intense, et l'équipe tournait bien. Quand tu changes, c'est toujours à double tranchant, même quand tu as de bons joueurs sur le banc», explique Ludovic Magnin, qui a également fait entrer Koba Koindredi et Konrad de la Fuente à la 87e.

«C'est vrai que j'ai changé tard, mais vu comment les gars sont entrés, j'aurais pu changer plus vite», a-t-il admis, satisfait donc des quatorze joueurs qui ont foulé le terrain synthétique de la Tuilière ce dimanche devant 7743 spectatrices et spectateurs, une affluence tout à fait réjouissante pour un match de reprise disputé dans un froid glacial.

Un bon match de reprise malgré le 0-0

«On aurait aimé gagner, c'est sûr, mais je suis très content de la manière. On a essayé, on a bien joué, contre une bonne équipe de Lucerne et on leur a concédé peu d'occasions. Il y a des raisons objectives d'être satisfait ce dimanche», a assuré Ludovic Magnin. Lausanne s'est en effet créé les meilleures occasions, mais n'a pas réussi à trouver la faille.