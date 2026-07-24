Servette reçoit Bâle ce samedi à 18h et il est hors de question de se planter comme en début de saison dernière. Malgré les coups durs de la préparation, le club grenat ne vise rien d'autre qu'une victoire avec la manière face aux Bâlois.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette défie Bâle ce samedi à 18h en ouverture de championnat à la Praille. Johan Manzambi sera dans les tribunes pour encourager le club de ses débuts, mais le peuple genevois ne s'y trompe pas: la Coupe du monde est terminée, place à la Super League. Le SFC de Jocelyn Gourvennec a de grandes et légitimes ambitions, et il sera d'autant plus important de bien débuter cette nouvelle saison. Le point avec l'entraîneur des Grenat, au-delà du dossier Timothé Cognat, lequel en en passe de trouver une issue positive.

Un bon début de championnat est primordial

L'objectif fixé à Jocelyn Gourvennec par la direction du club grenat est clair et sans équivoque: disputer une compétition européenne au terme de la saison en cours. Donc terminer sur le podium ou gagner la Coupe de Suisse. Et pour ce faire, pas question de traîner en route et de revivre le traumatisme de la saison dernière lorsque les Grenat, plombés par le début de saison catastrophique sous la direction de Thomas Häberli, avaient manqué le top 6. Les effets bénéfiques de la venue de Jocelyn Gourvennec, immédiatement perceptibles dans le jeu et dans l'intégration des jeunes, s'étaient matérialisés concrètement par des résultats positifs au coeur du printemps, puis dans le tour de relégation. Trop tard pour rattraper le coup. Alors, cette année, il faut faire des points, et vite!

«En débutant avec un handicap, on le traîne longtemps», a fait remarquer Jocelyn Gourvennec, qui se veut optimiste à la veille de défier Bâle. «L'état de forme du groupe est différent d'il y a un an. Et il n'y a pas le marathon des tours préliminaires des compétitions européennes», fait-il observer.

Surtout, il connaît désormais son groupe et n'aura pas de travail psychologique à effectuer après le désastre des premiers matches ratés de la saison dernière. Il a pu diriger une préparation complète, ce qui a été bénéfique aussi bien techniquement que sur le plan mental, assure-t-il. «Nous avons pu faire tout ce que nous voulions durant ces cinq semaines. L'aspect athlétique a été important, mais celui du jeu également. Sans oublier le team-building et les a-côtés. Après, cela reste une préparation. On devra monter d'un cran dès ce samedi par rapport à tout ce que l'on a fait. C'est la compétition, c'est normal.»

Face à Bâle, une bonne performance et un bon résultat seront essentiels pour créer un début de dynamique, tant à l'interne qu'à l'externe envers le public et les supporters.

Deux gardiens blessés!

Servette démarrera toutefois cette saison par un coup dur assez étonnant, puisque ses deux premiers gardiens sont blessés! La hiérarchie est très claire dans les buts: le nouveau venu Edvinas Gertmonas est le numéro 1 devant Jeremy Frick. Mais les deux hommes ne seront pas sur la feuille de match face à Bâle.

Le poste de titulaire sera confié à Léo Besson, lequel, à 23 ans, n'a encore jamais évolué en Super League, mais était le gardien du SLO lors de la dernière finale de Coupe de Suisse voilà exactement deux mois. Et sa prestation de très haut niveau face à Grasshopper en demi-finale lui a permis de montrer ses qualités.

«Léo n'est plus un jeune gardien, il a déjà de l'expérience et beaucoup de qualités. On a pleinement confiance en lui. Il a fait une très bonne fin de saison dernière à Lausanne», assure Jocelyn Gourvennec, pas inquiet pour ce premier match. «Et on a du monde avec lui. Louis Rieder sera sur le banc et les jeunes Lucas Lorenzon et Celestin Steimer ont désormais l’habitude de s’entraîner avec nous», complète le technicien.

Qui pour remplacer Junior Kadile ce samedi?

Autre coup dur pour le Servette FC, Junior Kadile s'est blessé tout seul lors de la préparation, pendant un match. «On va le récupérer d'ici trois semaines, il a besoin de repos et de soins. On va travailler sans lui au début et on va trouver des alternatives pour garder notre niveau de jeu, celui qu'on a affiché les derniers mois», positive Jocelyn Gourvennec, qui n'ignore évidemment pas l'impact très positif qu'a eu l'ailier lors du printemps de feu des Grenat.

Junior Kadile, dont l'option d'achat a été logiquement levée cet été, représente une force offensive impressionnante, mais est également très précieux grâce à son travail défensif. Pour tout dire, il est difficilement remplaçable, même si Jocelyn Gourvennec a cité plusieurs noms pour occuper sa position d'ailier gauche ce samedi. «Lilian Njoh est une possibilité, mais Mathis Lambourde peut également jouer là. Il y a Alonzo Vincent, Tristan Nunez, Julian von Moos, et Tiemoko Ouattara aussi. On a des profils différents», assure le coach, qui ne devrait pas non plus pouvoir compter sur Thomas Lopes, lui aussi blessé.

Le mercato n'est pas fini

Si Servette a déjà été actif lors de ce mercato, faisant venir des renforts d'importance comme Pedro Naressi (Ludogorets), Edvinas Gertmonas (Cluj), Quentin Maceiras (Puskas) et Mathis Lambourde (Hellas), Jocelyn Gourvennec dévoile qu'il pourrait encore y avoir du mouvement.

«Peut-être que l'effectif bougera encore, oui. Ce qui me plaît, c'est que tout le monde travaille bien et est impliqué, mais je peux imaginer que des joueurs puissent avoir des envies d'ailleurs, notamment parmi les joueurs ayant encore un an de contrat. Mais je le redis: cela n'a aucun impact sur leur investissement actuellement, ce qui me réjouit. Mais oui, cela pourrait bouger dans les deux sens, celui des départs comme celui des arrivées.»

Il n'en reste pas moins que le groupe est déjà bien étoffé, ce qui satisfait le technicien breton. «Les choix sont difficiles à effectuer pour moi pour le premier match, ce qui est une bonne nouvelle. C'est mieux que de faire des choix par défaut. On a un groupe qui a gagné en qualité, qui a mis la barre là où on souhaitait.»

Malek Ishuayed va gagner du temps de jeu à Kriens

Si Jocelyn Gourvennec s'est vu fixer des objectifs comptables très élevés cette saison, l'intégration des jeunes reste une priorité. Servette veut désormais sortir régulièrement des joueurs de sa prolifique académie et ne pas les voir s'en aller avant même d'avoir joué en première équipe. Si plusieurs prêts à des équipes de Challenge League semblent logiques, comme ceux de Jamie Atangana au SLO ou de Mardochée Miguel à Nyon, celui de Malek Ishuayed à Kriens peut sembler plus surprenant, tant le très doué milieu offensif semblait taillé pour avoir du temps de jeu avec le Servette FC.

«Malek a performé dès le départ assez vite, je suis d'accord avec vous, mais la deuxième partie de saison a été plus difficile pour lui», a détaillé Jocelyn Gourvennec, toujours aussi transparent et ouvert dans sa communication, ce qui change des récentes périodes sombres à ce niveau à la Praille.

«Comme pour tous les jeunes, c'est à lui de prendre le rythme des entraînements, de l'exigence supérieure que l'on impose en Super League par rapport à l'académie, ce qui est logique. Cette année sera importante pour lui, comme pour Jamie, Mardochée et d'autres. On a estimé que ce serait mieux pour eux d'enchaîner les matches, de faire une saison complète et de revenir plus forts dans un an. Un peu comme ce qu'a pu faire Alexis Antunes à l'époque», assure Jocelyn Gourvennec.