Jocelyn Gourvennec ne cédera pas à la culture de l’instant

Avant son match face au FC Zurich, Servette est en position inconfortable. Les Grenat sont dixièmes de Super League, à neuf points du top 6. Une situation dont ne se satisfait évidemment pas Jocelyn Gourvennec, qui refuse pour autant la culture de l'instant.

Thomas Freiburghaus

Jocelyn Gourvennec n’aime l’instant T. En même temps, celui-ci n’est pas très reluisant pour ses Grenat. Avant le match de dimanche face au FC Zurich, Servette pointe à la dixième place en championnat, à neuf longueurs de YB et du top 6. Une situation peu confortable, voire une crise latente? «Ça fait six mois que j’entends ça. Dès qu’on perd un match, on me parle de crise. Il faut qu’on reste assez froid par rapport à ça», écarte le coach servettien.

Des scénarios défavorables

Pourtant, si l’on dézoome, que l’on remonte à plus loin, rien de bien brillant non plus. Servette n’a gagné que cinq de ses seize matches disputés avec Jocelyn Gourvennec à la barre. Pire, les Genevois ne comptent qu’une seule victoire lors des six dernières rencontres de Super League. «On est dans un moment où les choses ne basculent pas de notre côté. Il y a un décalage entre production et résultat», analyse l’entraîneur breton.

«Le match de Lausanne est un très bon exemple. Si le scénario nous est favorable mercredi dernier, on gagne», explicite le tacticien. Sûrement. Sauf que le scénario n’a pas été favorable (carton rouge de Mardochée Miguel, une erreur de jeunesse) et que Servette a perdu, laissant le LS prendre quatre points d’avance.

«Si on veut analyser le résultat, on est ou positif ou négatif. Mais dans le foot, on est toujours dans une zone un peu grise», tempère Jocelyn Gourvennec. «Avec mes expériences dans foot, je sais que la production donne des résultats. Donc il faut continuer dans cette direction, parfois se boucher les oreilles», continue-t-il.

«Une saison de reconstruction»

Pas inquiet, le coach du Servette FC se dit tout de même, «le premier insatisfait des résultats et du classement». Mais déclare son groupe «sur le bon chemin», avec ce projet du club visant à intégrer les jeunes de l'académie. «Ça ne peut pas être linéaire. On ne peut pas décider d’un coup que le projet n’existe plus parce qu’on perd face à Lausanne», insiste-t-il.

Pour autant, le top 6 tant convoité semble, match après match, s’éloigner du viseur genevois. «On est dans une saison de reconstruction», admet Jocelyn Gourvennec, qui a été engagé pour bousculer les habitudes et redistribuer les cartes. Si pour l’instant, les résultats se font attendre, il affirme «[qu’]une base solide est en train d’arriver». Pour la solidifier encore, il pourra compter sur Marco Burch, première recrue servettienne de ce mercato hivernal.