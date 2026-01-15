Jocelyn Gourvennec le sait, si son Servette FC s’est incliné mercredi, c'est en grand partie à cause du carton rouge de Mardochée Miguel. Mais le coach breton ne peut pas en vouloir à son jeune joueur de 18 ans.

«On perd sur un coup du sort.» Jocelyn Gourvennec, coach du Servette FC le sait: si son équipe a perdu face au Lausanne-Sport mercredi soir, c'est surtout à cause de ce carton rouge (évitable) obtenu trop tôt dans le derby lémanique.

37e minute de jeu: Mardochée Miguel tombe dans la surface lausannoise. Sandro Schärer, sûr de lui, ne pointe pas le point de pénalty mais s’avance vers le jeune Servettien, carton jaune à la main. Problème: l’ailier genevois a déjà écopé d’un avertissement à la 20e. Deuxième jaune pour simulation (justifié, il n’y a pas eu de contact avec Nicky Beloko), donc, Servette à dix et courte défaite (0-1) dans le derby.

Un jeune de qualité

Une erreur de jeunesse pour Mardochée Miguel, 18 ans et qui connaissait sa première titularisation avec le Servette FC. «Ça lui restera en souvenir», soufflait son entraîneur, ironiquement. Jocelyn Gourvennec ne lui en tient pas rigueur, ça, c'est certain. «Ça pénalise l’équipe, mais on ne va pas en vouloir à un jeune de 18 ans», résumait-t-il, tout en précisant qu’il n’avait pas encore parlé de ce fait de jeu avec son joueur.

L’entraîneur genevois préfère relever les 37 bonnes premières minutes de son ailier gauche. «Il a fait de bonnes prises de balles, bien défendu sur Brandon Soppy, qui est un client», énumère Jocelyn Gourvennec, pas loin d’être satisfait. «Il a beaucoup de qualités, il a fait une bonne préparation, il est bon tactiquement malgré son jeune âge», continue-t-il, plus globalement.

La jurisprudence Lilian Thuram

Le coach genevois est à Servette pour développer les jeunes. Et cela s’est vu aujourd’hui, avec la titularisation de Mardochée Miguel et l’entrée de Téo Allix à la mi-temps. «Quand vous lancez des jeunes, ce qui est arrivé peut arriver. Ça fait partie de l’apprentissage», explique, pédagogue, le coach breton.

Il rappelle notamment les débuts manqués de Lilian Thuram avec l’AS Monaco, d’Arsène Wenger qui dit tout de suite qu’il va faire une grande carrière. «On peut manquer de maturité et de métier. Il fera partie de l'avenir du Servette FC», dit quant à lui Jocelyn Gourvennec à propos de Mardochée Miguel.

Servette distancé

Malgré tout, l’entraîneur des Grenat le concède: «C’est dommage de jouer ce derby à dix, c’est dur pendant une heure». Son équipe était dans le coup en début de partie, et n’a rien lâché avec un homme de moins sur le terrain, dominant même le LS. «On est restés cohérent, on a pas concédés beaucoup d’occasions», regrette-t-il.

«Sur le contenu, on ne peut pas se reprocher grand-chose. La mentalité est bonne, il faut qu’on persévère», continue-t-il. Sur le bilan comptable, par contre, Servette voit Lausanne prendre quatre points d’avance. Les Genevois restent scotchés à la dixième place, à neuf points du top 6 tant convoité.