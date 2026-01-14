Un deuxième carton jaune pour simulation, une déviation malheureuse sur le seul but du match. Le Lausanne-Sport a été bien aidé par son adversaire du soir pour s’imposer 1-0 dans ce derby.

Thomas Freiburghaus

Deux clubs rivaux unis dans la tragédie: Avant le coup d’envoi de ce derby lémanique, le Lausanne-Sport et le Servette FC ont rendu un hommage commun poignant aux victimes de Crans-Montana, réunis sur le rond central, accompagnés de juniors du Lancy FC, club genevois directement touché par ce drame. Une couronne de fleurs blanche a été posée par les deux capitaines au centre du terrain. Un hommage suivi dans les tribunes, avec des banderoles des deux kops en soutien aux victimes et aux familles.

Deux groupes de supporters pourtant loin d’être unis. Dans la nuit de mardi à mercredi, des individus indélicats, identifiés par les supporters du LS comme étant genevois, avaient lancé – de manière peu adéquate dans un tel contexte – le derby. Les Lausannois ont réagi, dès l’échauffement, en taguant à leur tour le haut du parcage visiteurs. Le derby du Lac était lancé en tribunes.

Début de match ronronnant

Sur le terrain, cela a pris dix minutes avant que les joueurs ne sortent de leurs émotions. Le LS avait le pied sur le ballon et combinait bien sur le côté gauche. Sékou Fofana, déjà très actif, pouvait centrer. Un service flottant, qui retombait sur la barre transversale du but grenat. Sur la contre-attaque, Miroslav Stevanovic se retrouvait en position de centrer. Il trouvait Samuel Mraz dans la surface, mais la tête du buteur slovaque était trop croisée.

Puis, le match a recommencé à ronronner. Hormis une belle intervention de Karim Sow devant Timothé Cognat (11e), une frappe trop croisée de Florent Mollet (26e) et une tête de (à nouveau) de Timothé Cognat non cadrée (34e), pas grand-chose à se mettre sous la dent.

Deuxième jaune pour simulation

Mais à la 37e minute, le jeune Mardochée Miguel (première titularisation de la saison) plonge dans la surface lausannoise. Problème: Nicky Beloko ne l’a pas touché… et Sandro Schärer, l’arbitre du soir, l’a vu. Autre problème: Mardochée Miguel a déjà écopé d’un carton jaune à la 20e. Jaune pour simulation, donc, et retour au vestiaire pour le jeune ailier gauche, applaudi par la tribune principale du Stade de Genève.

À 11 contre 10, pas beaucoup plus d’animation, si ce n’est dans le temps additionnel de la première mi-temps. Alors qu’aucun tir n’avait été cadré, c’est d’abord Servette qui a failli marquer sur une tête de Lamina Fomba. Karlo Letica sauvait les siens sur sa ligne. Puis, Olivier Custodio répondait de loin, avec une frappe cadrée.... mais pas beaucoup plus.

Le LS ouvre le score sur un coup franc dévié

En deuxième mi-temps, Jocelyn Gourvennec effectuait des remaniement tactique pour parer à l’expulsion de son joueur. Lamine Fomba a cédé sa place à Téo Allix, positionné dans le couloir droit. Bradley Mazikou basculait à gauche, Lilian Njoh se voulait plus offensif.

Son homologue Peter Zeidler, pas en reste, remplaçait Karim Sow et Enzo Kana Biyik par Bryan Okoh et Seydou Traoré. De quoi aller chercher trois points avec un joueur de plus sur le terrain?

Pas vraiment, ses joueurs peinaient à dominer, malgré leur supériorité numérique. L’entrée de Gaoussou Diakité, revenu de la CAN avec le Mali, allait-elle faire la différence? Pas tout à fait. Puisque c’est l’entrée de Florian Ayé qui a tout changé. Le buteur français du Servette FC a été bien malheureux, deux minutes après son entrée en jeu, il déviait – bien involontairement – un coup franc de Sékou Fofana dans son propre but. Lausanne menait, grâce à son adversaire.

Lausanne s'en contentera

Servette aurait pu revenir quelques minutes plus tard, également suite à un coup franc de Lilian Njoh. Mais l’angle de tir de Mica Stevanovic était trop fermé pour espérer mieux qu’un poteau sortant (66e). Servette n’abdiquait pas, malgré son homme de moins. Et procédait beaucoup par le côté gauche, via des centres de Lilian Njoh. Sans réussite si ce n’est quelques corners obtenus.

Croyant toujours à l’égalisation, Jocelyn Gourvennec faisait même entrer Jérémy Guillemenot à la place de Bradley Mazikou, à la 80e. Et les Grenat ont poussé, sans parvenir à faire le geste juste. En contre, Gaoussou Diakité a eu la balle du 0-2 au tout début du temps additionnel. Auteur d’un joli solo, le jeune Malien a fait tout juste, mais son tir a été bien détourné par Joël Mall, et la reprise de Seydou Traoré n’a pas trouvé le cadre.

Finalement, Lausanne se contente de cette courte victoire. Les Grenat, valeureux, s'inclinent logiquement, à 10 contre 11, dans un derby pauvre en occasions.