Une fresque des joueurs du LS a été vandalisée
0:40
Les fans enragent:Une fresque des joueurs du LS a été vandalisée

Alvyn Sanches défiguré
Une fresque à la gloire du Lausanne-Sport vandalisée avant le derby

Stupeur au nord de Lausanne ce mercredi matin, jour de derby entre Servette et le LS! Une fresque représentant quatre joueurs formés au sein du club vaudois a été vandalisée. Le vice-président de Lausanne Nord Academy s'en insurge.
Publié: 16:21 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 28 minutes
1/2
Le visage d'Alvyn Sanches a été recouvert d'inscriptions.
Blick Sport

Grosse colère dans les hauts de Lausanne. Une fresque faisant honneur à des footballeurs issus du nord du chef-lieu vaudois a été vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi, juste avant le derby entre Servette et le Lausanne-Sport, prévu ce soir au Stade de Genève (20h30).

Sur les images circulant sur les réseaux sociaux (vidéo ci-dessus), on voit les représentations des visages de Cameron Puertas, Alvyn Sanches, Adam Ouattara et Isaac Schmidt recouvertes de «Servette», «SFC», «Section Grenat» et de quelques mots d'insultes. L'œuvre vandalisée avait été réalisée à Praz-Séchaud le printemps dernier, à proximité de l'un des stades de Lausanne Nord Academy. Le fanion du club a également été pris pour cible.

Une plainte pourrait être déposée

«C'est l'incompréhension totale», témoigne pour Blick l'un des dirigeants du club des hauts de Lausanne, encore choqué par la nouvelle. D'autant plus que le Lausanne Nord Academy n'est pas lié au Lausanne-Sport, hormis au niveau de la section féminine. Pour le dirigeant, il pourrait s'agir d'une affaire d'ultras, certains jeunes du quartier étant des habitués du Stade de la Tuilière. Une plainte pourrait être déposée.

Le match est ainsi lancé en tribunes et l'ironie de la situation veut que cette rencontre a été placée sous le signe d'un hommage commun des deux clubs pour la tragédie ayant frappé Crans-Montana... Le message n'est visiblement pas arrivé partout.

