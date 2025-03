La rencontre de Super League du Lausanne-Sport contre le Servette FC samedi a été le théâtre de débordements de supporters des deux côtés. La police a fait usage de sprays au poivre, d’un camion lanceur d’eau et tiré des balles en caoutchouc.

Les supporters genevois ont allumé samedi des fumigènes lors de la rencontre de Super League entre FC Lausanne-Sport et Servette FC au stade de la Tuilière à Lausanne. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le match de Super League de football Lausanne-Sport contre Servette FC se tenait au Stade de La Tuilière à Lausanne, avec 10’000 spectateurs, dont un millier de genevois, indiquent dimanche la police cantonale vaudoise et la police municipale de Lausanne dans un communiqué.

Une partie de supporters genevois se sont déplacés en train spécial, puis se sont rendus à pied au stade, allumant sur leur parcours de nombreux engins pyrotechniques et fumigènes, selon la police. Celle-ci déplore une centaine de tags.

Des échauffourées entre supporters se sont produites après le match. Autour du stade, la sécurité privée et des policiers ont été visés par des jets de bouteilles, engins pyrotechniques et projectiles par des ultras. La police indique avoir dû faire usage de sprays au poivre, d’un camion lanceur d’eau et tirer des balles en caoutchouc.

Un gros dispositif policier avait été mis en place en prévision de la rencontre. Au total, environ 100 gendarmes et policiers de la police cantonale vaudoise, de la police municipale de Lausanne et des polices communales vaudoises ont été mobilisés.