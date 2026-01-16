Marco Burch au Servette FC pour «rehausser le niveau»

La nouvelle servettienne arrive à Genève pour stabiliser une défense à la peine. Il apportera ses qualités et son expérience, après deux ans et demi passés en Pologne.

Thomas Freiburghaus

Première – et seule, pour l’instant – recrue servettienne dans ce mercato hivernal, Marco Burch s’est présenté jeudi à la presse. Il revient sur son retour en Suisse, après une expérience de deux ans et demi en Pologne. «Je m’y suis beaucoup développé. Sur le terrain, mais aussi personnellement. Apprendre à connaître un nouveau pays, une nouvelle culture, un nouveau pays», énumère le natif d’Obwald, de retour au pays.

«J’avais besoin de changer un peu d’air. Je n’avais pas beaucoup de temps de jeu cette saison», explique celui qui n’a joué que 630 minutes cette saison avec le Legia Varsovie. Un immense club, quinze fois champion, mais à la peine cette saison. Pour autant, le joueur de 25 ans ne voit pas ce retour en Suisse, chez le dixième de Super League, comme un pas en arrière. «La Super League a un bon niveau. Ça peut aussi m’aider à connaître les équipes et le football du pays», nuance-t-il. Un temps capitaine du FC Lucerne, il a disputé 106 matches avec le club de Suisse centrale.

Stabiliser une défense à la peine

«Je voulais un joueur qui connaît la ligue, qui a du vécu, avec cette expérience à l’étranger», dit Jocelyn Gourvennec à propos de sa recrue. Surtout, l’entraîneur breton du Servette FC voulait «apporter de la concurrence, dans un secteur de jeu où on a pas toujours été performants». De quoi «stimuler la concurrence pour rehausser le niveau», afin de stabiliser une charnière qui a été souvent amenée à changer au fil des pépins physiques (Bronn actuellement absent, Severin tout juste de retour, Rouiller souvent touché).

«Je suis ici pour défendre, avant tout. J’aime organiser la défense, je veux qu’on reste compact, bien positionnés», détaille Marco Burch quand on lui demande ce qu’il veut et peut apporter aux Grenat. «Je peux aussi apporter de la fraîcheur, de la positivité. Je peux aider dans la mentalité», continue-t-il. Toujours utile dans un club qui encaisse trop, peine à engranger les points et stagne à la dixième place en championnat.

«La première moitié de saison n’a pas été bonne au niveau comptable, reconnaît Marco Burch. On mérite et vise le top 6. Je veux amener ça, avoir du succès.» Il déclare même vouloir un jour gagner un titre et jouer des matches européens. Cela devrait attendre la saison prochaine (au moins), mais son contrat court jusqu’en 2028.

Titularisé face à Zurich?

Recruté par Servette début janvier, l’ex-international M21 a rejoint son équipe directement en stage de préparation en Murcie. «C’était un bon moyen d’apprendre à connaître l’équipe, directement sur le terrain», sourit-il. Contre Lausanne, mercredi, il n’était pas dans le groupe, le mercato suisse n’ouvrant que jeudi 15 janvier.

Sera-t-il titulaire dès dimanche face à Zurich? «Ce sera le choix du coach. Mais je m’entraîne bien et je me tiens prêt», répond habilement le principal intéressé. De son côté, le club attend toujours la validation administrative du transfert, qui prend plus de temps venu de l’étranger. Mais tout devrait rentrer dans l’ordre d’ici dimanche.