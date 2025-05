Les Sédunois espèrent pouvoir rapidement fêter leur maintien devant leurs supporters. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Nous avons cinq finales devant nous et il faudra au minimum en gagner deux», annonce Didier Tholot, en marge de la première d'entre elles prévue ce dimanche face à Zurich. Et pour aborder ce sprint final de la saison de Super League, le FC Sion, qui ne compte que trois points de marge sur la place de barragiste et six sur celle de relégué, peut se réjouir d'accueillir trois fois à Tourbillon. Zurich, donc, Saint-Gall et Grasshopper. «On a un avantage par rapport à notre saison puisque nous avons eu plus de difficultés à l’extérieur», poursuit le Bordelais, à qui les statistiques n'ont pas échappé. Après 33 journées, les Valaisans auront obtenu 1,56 par rencontre à domicile contre 0,65 hors de leurs bases.

Justement, lorsqu'il est demandé à Didier Tholot de ressortir une rencontre en 2025 qui doit servir de référence aux Valaisans, le technicien français n'hésite pas à évoquer le match nul obtenu face à Servette le 13 avril (1-1) à... Tourbillon. «Même sans avoir gagné, on a été bien dans le jeu et dans l’état d’esprit. On peut s’appuyer là-dessus», indique-t-il.

Trois matches pour le prix de deux

Le staff valaisan attend qu'une union sacrée se forme autour de son équipe. «Il faut que le public soit mobilisé, on aura besoin de lui pour passer l’épaule», appuie-t-il, rejoint par son capitaine sur le terrain, Ali Kabacalman. «Il sera important d'avoir le douzième homme avec nous. Il va nous aider. Il répond toujours présent et je pense que pour ces trois derniers matches de la saison à domicile, on en aura encore plus besoin.»

«On a toujours tout donné, on a toujours mouillé le maillot. On est nous-même déçus de ce qui s'est passé jusqu'à présent en 2025 et c’est logique qu’il y ait eu des sifflets. Mais lors du dernier match face à Servette, on a senti que le public était derrière nous», ajoute le milieu de terrain, lequel a confié avoir croisé un abonné au Bouveret, au bord du Léman, durant ces dix derniers jours. «Il m'a parlé de la situation et m'a dit qu'ils étaient derrière nous», rapporte-t-il.

Pour mettre le plus de chances de son côté, la direction du club a décidé de mettre sur pied une opération spéciale. Concrètement: les supporters valaisans pourront assister aux trois dernières rencontres à domicile pour le prix de deux. «Les ventes se passent bien», annonce Patrick Margueron, chef de presse du FC Sion, qui ne pouvait pas encore donner de chiffres vendredi. «Les packs seront disponibles en ligne jusqu'à 14h15 dimanche, heure du match.» À savoir le début de la partie face à Zurich.