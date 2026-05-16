Comme les M21 de GC vont remplace l'équipe professionnelle ce samedi à Lausanne en Super League, leur match de 1re ligue est annulé. De quoi provoquer un certain mécontentement à Courtételle, mais aussi à Genève.

Christian Müller

Le fait que GC ménage ses meilleurs joueurs avant le barrage de Super League ne passe pas seulement mal à Aarau. Les Sauterelles ont en effet décidé d'aligner leurs M21 ce samedi à la Tuilière face au LS, faisant l'impasse sur cette rencontre sans enjeu. Cela, bien sûr, afin de préparer au mieux le barrage aller de lundi face à Aarau.

Cette décision provoque aussi de l’incompréhension du côté du petit FC Courtételle, pensionnaire de 1re ligue. Pourquoi? Parce que les Jurassiens devaient affronter samedi après-midi les M21 des Grasshoppers. Devaient, seulement: la rencontre a été annulée faute d’un nombre suffisant de joueurs disponibles côté zurichois. GC accepte donc une défaite 0-3 par forfait.

Le coup de gueule du président jurassien

À Courtételle, où le club lutte pour la promotion face à Langenthal, ces trois points offerts ne réjouissent pourtant personne. «Cela prive nos supporters d’un match au sommet, de la vente de billets et des recettes de la buvette. Nous sommes un petit club et accueillir le plus grand club de Suisse aurait été quelque chose de spécial. Pour moi, gagner est secondaire», regrette le président Vincent Jolidon sur les ondes de RFJ. Et du côté de Genève, où les clubs du groupe 1 pourraient se voir pénalisés par cette décision, une certaine grogne est également palpable. Pourquoi? Parce que Courtételle gagne trois points «gratuits» dans la course au meilleur troisième, une place qualificative pour les finales. Chênois, par exemple, pourrait se retrouver privé de finales en raison de cette situation.

À Aarau aussi, la décision de Grasshopper fait grincer des dents. Le FC Aarau, adversaire de GC en barrage dès lundi, estime que le déplacement du match, combiné à la possibilité pour les Zurichois de faire souffler leurs titulaires, crée une situation injuste. Mais les Grasshoppers, assurés de terminer la saison à la 11e place de Super League, peuvent se permettre cette mesure controversée sans conséquence au classement. «N’importe quelle autre équipe de Super League ferait la même chose», estime l’entraîneur de GC, Peter Zeidler.



