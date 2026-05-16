Une fois de plus, Aarau manque la promotion directe en Super League. Le club argovien est abattu après le match nul face à Yverdon (2-2), mais a désormais deux jours pour s'aérer la tête avant de défier GC lundi. La date du barrage agace beaucoup du côté d'Aarau.

Andri Bäggli

Un silence assourdissant s’est abattu sur le Brügglifeld à 22h08. Dans les tribunes, la stupeur se lit sur presque tous les visages. Une fois encore, Aarau devra passer par les barrages. Une fois encore, le club rate la promotion directe en Super League lors de la dernière journée. Reste toutefois une ultime chance: dès lundi, face à GC en barrage aller, les Argoviens pourront tenter de mettre fin à onze années passées en deuxième division.

Mais la mission s’annonce loin d’être simple. «Nous devons maintenant nous vider la tête et bien récupérer», souffle le défenseur Serge Müller après la rencontre. Même s’il reconnaît qu’il dormira probablement mal cette nuit. Le joueur de 25 ans regrette surtout la programmation des barrages: «C’est incompréhensible que le calendrier désavantage le club de Challenge League. Nous avons très peu de temps pour récupérer. Mais il faut l’accepter, nous ne pouvons rien y changer.»

Le directeur sportif Elsad Zverotic partage totalement cet avis: «C’est évidemment injuste. Eux peuvent faire tourner leur effectif alors que nous devons rejouer dès lundi. C’est une tâche énorme. Mais nous avons encore une chance et nous allons tout donner.» GC, déjà assuré avant cette ultime journée de ne pas être relégué directement, peut en effet ménager plusieurs cadres samedi. Initialement prévu mercredi, le barrage a finalement été avancé à lundi en raison de problèmes liés à la disponibilité du stade côté zurichois.

Brunello Iacopetta très marqué

Brunello Iacopetta n’est apparu que brièvement en zone mixte. L’entraîneur d’Aarau semblait profondément touché par cette immense déception et a même dû être réconforté après le coup de sifflet final. Malgré tout, il ne cherche pas d’excuses: «Après ce 2-2, la déception est immense. Nous avons eu de bonnes occasions en deuxième mi-temps, mais nous n’avons pas réussi à les concrétiser.»

Le coach du FC Arau garde toutefois un discours fair-play: «Au final, ce sont ces deux points qui nous manquent. Nous félicitons le FC Vaduz pour sa promotion.» Selon lui, l’équipe doit désormais se préparer au barrage autant physiquement que mentalement. «J’avais dit avant le match que nous devions bien terminer cette 36e journée, et nous ne l’avons pas fait. Mais au final, c’est le football», conclut un Brunello Iacopetta abattu.



