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Officialisation déjà ce lundi?
Un jeune talent de la Juventus devrait renforcer la défense du FC Sion

Sion a-t-il trouvé son défenseur central? Il pourrait s'agir de Lorenzo Villa, en provenance de la Juventus.
Publié: il y a 16 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
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Kreshnik Hajrizi est blessé et sera absent pendant plusieurs mois.
Photo: Pius Koller
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Alain Kunz et Tim Guillemin

Le FC Sion tient peut-être enfin le renfort défensif qu'il recherchait pour compenser la longue absence de Kreshnik Hajrizi (27 ans), gravement blessé et indisponible pour plusieurs mois.

Selon le spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio, le club valaisan va accueillir Lorenzo Villa (23 ans), en provenance de la Juventus Next Gen. Originaire d'Iseo, en Lombardie, le défenseur central totalise 20 apparitions en Serie B avec Padoue et 51 matches de Serie C sous les couleurs de Pineto et de la réserve de la Juventus. Selon les informations de Blick, le transfert est désormais bouclé et le joueur devrait être présenté dans le courant de la journée.

Lorenzo Villa s'apprête à s'engager pour trois saisons avec le FC Sion. Du haut de ses 1,89 m, il avait été prêté à Padoue lors de la deuxième partie de la saison dernière, où il s'est rapidement imposé comme un titulaire. Toujours lié à la Juventus jusqu'en juin 2027, son transfert n'a vraisemblablement coûté qu'une somme bien inférieure à un million de francs.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
1
2
3
2
FC Thoune
FC Thoune
1
2
3
3
FC Lugano
FC Lugano
1
1
3
3
FC St-Gall
FC St-Gall
1
1
3
5
FC Bâle
FC Bâle
1
1
3
6
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
1
0
1
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
0
1
8
FC Vaduz
FC Vaduz
1
-1
0
8
FC Zurich
FC Zurich
1
-1
0
10
Servette FC
Servette FC
1
-1
0
11
FC Sion
FC Sion
1
-2
0
12
FC Lucerne
FC Lucerne
1
-2
0
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