0-0 contre Lausanne! Ce résultat n'était pas celui que voulait le FC Bâle ce dimanche, d'autant que l'équipe de Ludovic Magnin n'a désormais pas marqué lors de ses trois derniers matches de Super League à domicile. Pourquoi se priver de Xherdan Shaqiri au coup d'envoi?

Lucas Werder

Le message de la Muttenzerkurve est sans équivoque. «FC Bâle, marque un but pour nous», chantent les ultras du FCB en fin de match. Ils ont cependant chanté pour rien, pendant 90 minutes et ce n'est pas la première fois ces dernières semaines. Le 0-0 contre Lausanne est le troisième match consécutif de Super League à domicile sans but pour les Bâlois (Lugano 0-1, Saint-Gall 0-0). Le dernier but au Parc Saint-Jacques a été marqué fin octobre contre le FCZ (2-0).

Après sa prestation désordonnée à Winterthour, le FC Bâle aborde cette fois-ci la rencontre de manière contrôlée. Durant toute la partie, les Lausannois ne se montrent dangereux que deux fois devant le but, deux fois suite à une erreur dans la construction du jeu bâlois. Mais dans l'ensemble, le FC Bâle maîtrise complètement le match. Même si l'entraîneur Ludovic Magnin a étonnamment renoncé au capitaine Xherdan Shaqiri dans son onze de départ. «Nous avons parlé ensemble après le match d'Aston Villa pour savoir comment il se sentait et où en était son mollet», explique Ludovic Magnin après le match. «Ensuite, nous avons regardé ses données physiques et décidé qu'il sortirait du banc».

C'est ce que fait Xherdan Shaqiri après un peu plus d'une heure de jeu, juste après l'expulsion justifiée de Beyatt Lekoueiry pour un coup involontaire sur le mollet de Metinho. Avec leur capitaine, les Bâlois cherchent à aller marquer le 1-0. Mais Xherdan Shaqiri, en position idéale sur son pied gauche, manque la plus grande occasion bâloise.

«Nous avons perdu le match 0-0»

Le score reste donc nul et vierge et le bilan toujours aussi misérable contre Lausanne. Le FC Bâle n'a remporté qu'un seul de ses onze (!) derniers duels de Super League contre les Vaudois. «L'équipe a fourni la performance qu'il fallait, nous étions supérieurs, même avant le carton rouge. Mais il faut tout simplement être récompensés. Pour la première fois de la saison, je ne sais pas quoi dire», résume Flavius Daniliuc. Le défenseur révèle que les problèmes bâlois devant le but adverse sont un sujet de discussion au sein de l'équipe depuis des semaines. «Mais je ne pense pas qu'on puisse reprocher quoi que ce soit à quelqu'un devant», ajoute-t-il.

Mais comment le FC Bâle compte-t-il enfin s'attaquer à ce problème? Flavius Daniliuc toujours: «Je ne sais pas». Son entraîneur se montre un peu moins perplexe. «Aujourd'hui, nous avons perdu le match 0-0. Nous avons contrôlé le match pendant 90 minutes et, à l'exception des 30 derniers mètres, nous avons tout mis en œuvre, comme nous l'avions prévu», analyse Ludovic Magnin. «Mais nous avons du mal à faire la dernière passe. Il nous manque l'aspect décisif».

Mercredi, l'avant-dernier match de l'année se déroulera à l'extérieur contre Lucerne. Le FC Bâle pourra-t-il cette fois exaucer le vœu de ses fans contre la troisième plus mauvaise défense du championnat?