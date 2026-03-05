Sion doit «avoir plus d'ambition que ça»

Sion a «manqué de maturité» face à des Tessinois qui en ont énormément, estime Didier Tholot en analysant la défaite valaisanne à Lugano (2-1) mercredi soir. Surtout, le coach ne veut pas entendre parler d'une «défaite positive».

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion a perdu mercredi (2-1) à Lugano, mais a tout de même fait une bonne opération en vue du Top 6, vu que Lucerne et Zurich, les deux équipes occupant les positions 7 et 8 au coup d'envoi, ont perdu. A cinq journées du schisme, les Valaisans comptent huit points d'avance sur la barre. Mais de cette vision positive, Didier Tholot ne voulait pas entendre parler au sortir de la défaite au Cornaredo.

«On doit avoir plus d'ambition que ça. Aujourd'hui, on ne gagne rien du tout. On perd. Lugano était cinq points devant nous. Ils sont désormais à huit», contre l'entraîneur du FC Sion, qui préfère regarder vers le haut que vers le bas, et était très déçu après cette nouvelle défaite au Tessin, là où son équipe peine très régulièrement. Comme d'autres, certes, mais la nouvelle dynamique sédunoise, portée par une confiance et des certitudes, autorisait certains espoirs à l'heure de prendre le bus pour effectuer les quatre heures de route à l'aller.

«Lugano, ce soir, gagne le match dans la maturité. Ils ont eu le ballon un peu plus que nous, c'est normal, ils sont chez eux. Mais on a des situations de contre qu'on doit mieux jouer. La justesse nous a fait défaut ce soir», enchaîne le Bordelais, qui aimerait voir son équipe plus tueuse. Si défensivement Sion a été plutôt costaud ce mercredi, mis à part (et c'est le principal) sur les deux buts tessinois, les joueurs offensifs ont globalement déçu.

Le «penalty VAR» de Franck Surdez

Rilind Nivokazi a pesé, sans plus, malgré une belle occasion sur corner (tête sur la barre, 43e), tandis que Josias Lukembila est bien loin du niveau de percussion démontré en début de saison. Pour sa première titularisation après cinq entrées en jeu, Franck Surdez a lui encore une vraie marge de progression, ce qui semble normal. Il a toutefois embelli son match en obtenant un penalty certes bien généreux, ce qu'il contestait (à moitié) après la rencontre.

«Du moment que l'arbitre avait sifflé, c'était bon, parce qu'il m'a crocheté le pied et qu'il y a eu contact. Après, est-ce que moi j'aurais sifflé penalty? Je ne sais pas. Mais avec la VAR, c'était sûr qu'il y avait penalty», a-t-il analysé fort justement. Il est en effet fort probable qu'avant l'apparition de l'arbitrage vidéo, Fedayi San aurait considéré que l'ailier neuchâtelois du FC Sion était tombé un peu trop facilement. Mais vu qu'il y a contact, ce qui est indéniable, la VAR influence la décision. Et, de plus, elle ne vient pas infirmer le choix de l'arbitre, vu qu'il n'y a pas d'erreur manifeste.

Sion a donc ouvert la marque grâce au sang-froid d'Ali Kabacalman, a ensuite touché la barre à 1-1, tandis que Théo Berdayes (admirable dans le travail, comme toujours) s'est créé une belle occasion après la pause. Mais globalement, l'animation offensive du FC Sion a été bien pauvre et l'entrée d'Ilyas Chouaref à l'heure de jeu n'a rien arrangé, bien au contraire.

Sion trop timide offensivement

«On ne peut pas toujours attendre d'être dans la situation idéale pour frapper ou pour centrer. Il faut y aller, oser, centrer, couper les trajectoires, frapper au but. Ce soir, on n'a pas assez pris notre chance, on doit être plus pragmatiques», analyse Didier Tholot, qui réfute l'idée selon laquelle son équipe s'est faite endormir par le faux rythme imposé par Lugano, une thèse défendue par de nombreux observateurs ce mercredi tant les Tessinois sont forts pour anesthésier le jeu adverse.

«Non, tranche-t-il. On a eu des occasions, on a une barre, un sauvetage sur la ligne adverse. Ce qui nous a manqué, ce sont les détails, ces millimètres ou centimètres qui font la différence entre perdre et gagner. On veut toujours trouver la position idéale et du coup on ne prend pas notre chance. La victoire, ce soir, elle se joue sur la maturité et les détails. Parce que ce soir, on aurant de situations qu'eux. Il faut la mettre au fond, c'est tout.»

La conclusion philosophique de Franck Surdez

Et éviter d'encaisser l'égalisation trente secondes après avoir marqué, également... «On n'a pas le droit. C'est interdit. Tout simplement.» Ce but luganais est effectivement rageant pour les Valaisans, qui ont mal défendu sur à peu près toute l'action. Franck Surdez, en tout cas, a des regrets sur l'ensemble de la partie. «On a eu les occasions pour marquer et tuer ce match. On aurait aussi aimé continuer sur la bonne lancée défensive sur laquelle on se trouvait, parce qu'on était très solides ces derniers matches.»

Sa conclusion était presque philosophique. «Il faut prendre ce match comme une expérience et un enseignement pour les prochains matches, pas comme un échec.» L'ailier de 23 ans a toujours fait preuve d'une maturité étonnante, y compris à peine arrivé à l'âge adulte lorsqu'il se présentait devant les médias à Xamax ou avec la Nati M21, et il lui reste désormais à franchir un palier sur le terrain également. Soit exactement ce qu'il est venu chercher à Sion.