Le FC Sion s'est incliné ce mercredi au Tessin (2-1) et passe sixième. Mais Lucerne et Zurich ayant perdu dans le même temps, les Valaisans ont paradoxalement fait un (petit) pas de plus en vue du Top 6, leur grand objectif de la saison.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Sion s'est incliné ce mercredi soir au Cornaredo (2-1), mais a paradoxalement fait un (petit) pas de plus vers le Top 6, vu que Lucerne (7e) et Zurich (8e au coup d'envoi) n'en ont pas profité pour se rapprocher. A cinq matches de la séparation des eaux en deux, les Valaisans comptent toujours huit points d'avance sur Lucerne, ce qui les rapproche de leur grand objectif de la saison. Cette défaite au Tessin restera-t-elle dès lors anecdotique? Elle s'est en tout cas jouée à peu de choses, comme souvent à Lugano. L'équipe de Mattia Croci-Torti n'est pas flamboyante, loin de là, mais elle sait être efficace et faire la différence au bon moment. Une qualité qu'elle a encore démontré ce soir dans ce Cornaredo qu'elle se réjouit de quitter pour son stade voisin et flambant neuf.

Un penalty très léger en faveur du FC Sion

Sion a ouvert la marque à la 10e grâce à un penalty très généreusement accordé par Fedayi San. L'arbitre de cette rencontre a vu Franck Surdez tomber devant lui après un (très léger) contact avec Ahmed Kendouci et a décidé de siffler en faveur des Valaisans, ce qui n'était pas forcément obligatoire. La VAR ne l'a pas déjugé, vu que l'erreur n'était pas manifeste et que contact il y a bel et bien eu, mais cette décision était plus que litigieuse. Ali Kabacalman ne s'est lui pas posé toutes ces questions et a transformé son penalty de manière souveraine (0-1, 10e).

Les Valaisans n'ont cependant pas pu profiter bien longtemps de leur avantage au score puisque Renato Steffen a pu égaliser quelques secondes plus tard à peine (12e, 1-1) au terme d'une action qui laissera des regrets à l'entier de l'arrière-garde sédunoise, y compris Anthony Racioppi. Lugano a ensuite dominé territorialement, sans que son emprise soit très flagrante non plus et ce sont même les Valaisans qui se sont montrés les plus dangereux sur un corner de Franck Surdez repris de la tête par Rilind Nivokazi sur la barre transversale (43e). 1-1 à la pause.

Théo Berdayes a eu la balle du 2-1 pour Sion

Sion s'est créé une magnifique occasion de reprendre l'avantage à la 56e, mais la frappe de Théo Berdayes, du gauche, a été déviée par Amir Saipi et Rilind Nivkoazi n'a pas su exploiter le rebond. Le tournant du match a été l'entrée en jeu de Kevin Behrens, ménagé au coup d'envoi au profit de Georgios Koutsias. L'international allemand (une sélection, ça compte!) est apparu sur le terrain à la 58e et a marqué le 2-1 de fort belle manière à la 62e, lui qui était parti à l'extrême limite du hors-jeu. Plus rien n'a ensuite été marqué au cours d'une fin de match pauvre en occasions de chaque côté.

Prochaine étape pour les Valaisans, ce samedi à 18h à Tourbillon face au FC Winterthour. Victoire bien sûr obligatoire face au dernier du classement pour effectuer un pas de plus en vue du Top 6. Grâce à un bon résultat cette fois, si possible, sans compter sur les autres.