Première collaboration avec Macron Le Lausanne-Sport dévoile son nouveau maillot principal

Le FC Lausanne-Sport dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2025/26, conçu par Macron. Cette tenue élégante en blanc et bleu rend hommage à l'histoire du club et à son identité locale, tout en intégrant des éléments durables et symboliques.

Publié: 09:07 heures | Dernière mise à jour: 09:19 heures