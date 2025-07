1/2 Edimilson Fernandes avait déjà évolué avec le maillot d'YB lors d'un prêt en 2022 (archives). Photo: GEORGIOS KEFALAS

Blick Sport/ATS

Récemment, Barthélémy Constantin ne s'en cachait pas. Le directeur sportif du FC Sion nous avouait qu'il se serait bien vu rapatrier Edimilson Fernandes à Tourbillon. «Edi est à la maison ici, il le sait, nous avait-il confié. Mais il a un contrat en Allemagne et on respecte son club. Il n'y a rien de plus à dire. Dire qu'on cherche un milieu de terrain de son profil, c'est un fait.»

Les Valaisans vont devoir trouver une autre cible. Le joueur formé au FC Sion a en effet signé un contrat de quatre ans avec les Young Boys. Le milieu de terrain valaisan était encore sous contrat avec le club allemand de Mayence jusqu'en 2026 après avoir passé la dernière saison en prêt du côté de Brest, avec qui il a disputé la Ligue des champions. Il avait déjà évolué avec Young Boys lors d'un précédent prêt en 2022.

Edimilson Fernandes rejoint donc une formation bernoise ambitieuse qui a déjà enregistré cet été le retour d'un autre international en la personne de Gregory Wüthrich. Les Bernois tâcheront de retrouver les sommets de la Super League après avoir abandonné leur titre au FC Bâle.

Avec YB, Fernandes espère également retrouver le chemin de l'équipe de Suisse, lui qui compte 34 sélections (2 buts). Le Valaisan n'a plus été appelé depuis la fin de la funeste campagne de Ligue des nations de l'automne dernier.