«Beaucoup de gens ont une fausse image de Shaqiri»

Entre Ludovic Magnin et Xherdan Shaqiri, la confiance reste intacte. À Lucerne, l’accolade au coup de sifflet final illustre la solidité du lien entre l’entraîneur du FC Bâle et son capitaine, malgré les choix forts et une victoire laborieuse.

Lucas Werder

Ludovic Magnin peine lui-même à expliquer son geste. Lorsque Koba Koindredi s’avance pour tirer le penalty face à Lucerne (2-1), à un quart d’heure de la fin, l’entraîneur du FC Bâle tourne le dos au terrain. «Parfois, on fait des choses stupides dans ce genre de situation. D’habitude, je regarde toujours. Mais là, je me suis dit que, cette fois, j’allais faire autrement», raconte le Vaudois après la rencontre.

D’une certaine manière, on peut comprendre le technicien lausannois. Depuis le début du mois de novembre, le FC Bâle a en effet manqué quatre penalties. À Lucerne, Xherdan Shaqiri envoie même sa tentative au-dessus en première période. «Déjà avant le premier penalty, je me suis dit que c’était impossible qu’on rate encore», confie le coach du FCB.

Que ce soit finalement Koindredi qui mette fin à la série noire n’a en revanche rien de surprenant à ses yeux. «Je connais Koba depuis des années et je sais à quel point il est calme», explique Magnin, qui avait déjà pris le Français sous son aile à Lausanne. «Parfois, ses nerfs nous manquent, mais aujourd’hui, j’étais content qu’il n’en montre pas. Grâce à son sang-froid, on a brisé la malédiction des penalties», glisse le coach bâlois en souriant.

Une victoire malgré une prestation moyenne

Une autre série, en revanche, se poursuit du point de vue bâlois: lorsque le FCB livre une bonne prestation, les points se font rares. Mais quand les Rhénans proposent un contenu plus modeste, cela suffit étrangement pour l’emporter. Comme il y a deux semaines à Winterthour (2-1). Ou mercredi soir, à Lucerne.

«Ce n’était pas une grande performance sur le plan du jeu. Contre Lausanne, nous avions produit un bien meilleur football», admet Magnin. «Mais nous avons tellement investi ces six derniers mois. Il était temps que cela tourne aussi en notre faveur.»

L’accolade entre Magnin et Shaqiri

L’ampleur du soulagement, après seulement une deuxième victoire en championnat lors des sept dernières journées, se lit dans les images de fin de match. Juste après le coup de sifflet final, Magnin et Xherdan Shaqiri, sorti avant la fin du match, tombent dans les bras l’un de l’autre le long de la ligne de touche.

«C’est mon capitaine et nous entretenons une très bonne relation», souligne le Vaudois. Le fait d’avoir pu laisser Shaqiri sur le banc par le passé, comme trois jours plus tôt contre Lausanne, ne crée selon lui aucune tension. Même si cela est parfois interprété différemment de l’extérieur. «Beaucoup de gens ont une fausse image de Shaqiri. C’est quelqu’un qui a le cœur à la bonne place», insiste-t-il.

Mais que s’est-il exactement dit entre les deux hommes au coup de sifflet final? «Nous avons brièvement parlé de la victoire et des circonstances dans lesquelles elle a été acquise», précise Magnin. «Nous devons continuer à rester positifs et à prendre des points.» Idéalement dès samedi, à domicile, face à Servette.