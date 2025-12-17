Lucas Werder

L'histoire est devenue mythique: en tant qu'entraîneur du FC Thoune, Hanspeter Latour (78 ans) avait fait courir ses joueurs dans une station de lavage le lendemain d'une défaite. L'idée était laver l'affront après un dernier match misérable. Cette mesure inhabituelle a porté ses fruits. La partie suivante avait été remportée par les Bernois sur le score de 3-0, comme l'a raconté plus tard l'entraîneur dans sa biographie.

Un tel rituel pourrait aussi aider les joueurs du FC Bâle. Les Bâlois n'ont remporté que deux des huit derniers matches de championnat. Sans doute en raison des températures hivernales, Ludovic Magnin a opté pour une autre méthode pour reconstruire la confiance de ses joueurs après le match nul 0-0 contre Lausanne. L'entraîneur du FCB a accordé un jour de congé à son équipe, lundi.

Après le match nul face aux Vaudois, cela «a fait beaucoup de bien», explique le Vaudois. Pour lui, il est clair où le ver est actuellement dans la pomme chez les Bâlois. La pomme, c'est évidemment la tête des joueurs rhénans. «Nous sommes No 1 en nombre d'occasions, nous sommes No 1 en possession de balle, nous sommes No 1 en ballons touchés dans la surface de réparation adverse, énumère le technicien. Mais nous sommes derniers en ce qui concerne l'exploitation des occasions de but. Et c'est là que réside le problème!»

La meilleure défense de la ligue

La dernière semaine avant la pause hivernale, l'accent sera donc surtout mis sur la restauration de la fraîcheur dans la tête. Ludovic Magnin est convaincu que son équipe a actuellement des déficits dans ce domaine. «Il manque la volonté absolue de vouloir y aller au pied de biche pour marquer enfin un but», image l'entraîneur du FCB. Il ne veut toutefois pas faire de reproche à ses joueurs. «Ils voient et lisent des choses négatives partout», dit-il pour les protéger.

C'est pourquoi il a décidé de choisir l'option de montrer à ses joueurs tout ce qu'ils font de bien. «Tout n'est de loin pas aussi mauvais que ce que l'on veut bien dire, estime-t-il. Nous nous sentons confortés que nous sommes sur la bonne voie avec notre manière de jouer.»

Outre les statistiques qu'il a énumérées, le Romand s'appuie également sur le travail défensif de son équipe. Malgré la défaite 5-1 à Lausanne fin octobre, le FCB est la meilleure arrière-garde de Super League avec seulement 18 buts encaissés. Mais l'entraîneur bâlois est aussi conscient que cela ne suffit pas. «Nous avons fixé des objectifs ambitieux et des exigences élevées avant la saison. Au FCB, on attend aussi un certain spectacle dans le stade», admet-il.

Il en va de même pour le fait que le FCB, malgré ses nombreuses prestations correctes, n'occupe que la quatrième place dans la plus importante des statistiques: les points au classement. C'est dans ce contexte que le FCB accueille le FC Lucerne ce mercredi soir. «Et cela nous fait mal d'être à cette place», concède Ludovic Magnin. Le jour de congé n'a évidemment pas amélioré le classement de Super League. À voir si la rencontre de ce milieu de semaine va faire avancer les Rhénans.