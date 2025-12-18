Grâce à sa large victoire à Winterthour mardi soir, le FC Thoune a consolidé sa place de leader du classement. L'entraîneur bernois vante l'état d'esprit de ses troupes.

Sven Schoch

Où s'arrêtera le FC Thoune? Des experts, mais surtout des concurrents, se demandent quand est-ce que le néopromu redescendra de son nuage? Pour le moment, il n'en est rien. Les faux pas des Bernois se comptent sur les doigts d'une main. Et, après une défaite, la réaction de la troupe de Mauro Lustrinelli ne se fait pas attendre. C'est notamment ce qui s'est passé mardi soir à Winterthour. Après avoir perdu à domicile contre Saint-Gall, elle a surclassé la lanterne rouge (1-4). «De tous nos matches à domicile, le FC Thoune est l'équipe qui nous a le plus dominé devant notre public», a concédé l'entraîneur Patrick Rahmen.

Pour rappel, il y a dix jours, le FC Bâle, tenant du titre, avait été en grandes difficultés pendant 70 minutes à la Schützenwiese, n'arrachant la victoire qu'en toute fin de match (1-2). Les leaders, eux, n'ont jamais douté. Après 26 minutes, l'affaire était pratiquement pliée, les visiteurs menaient 0-2. «Je ne me souviens pas qu'une autre équipe ait réalisé une telle performance ici», a déclaré Mauro Lustrinelli, paraphrasant ainsi son homologue zurichois. Dans une interview accordé à Blick, il a tenu à féliciter tous ses protégés: «Bravo à tous. Fantastique, historique, merveilleux. Nous avons réalisé une année 2025 exceptionnelle.»

«On sait de quoi on est capables»

L'excellent bilan à l'extérieur du néopromu – 21 points en 9 matches – renforce sa confiance match après match. C'est ce qui lui permet de ne pas laisser les nuages s'accumuler au pied du Stockhorn. «Nous parvenons à redresser la barre assez rapidement», souligne l'entraîneur bernois. Et son meneur de jeu, Ethan Meichtry, d'ajouter: «On ne se prend tout simplement pas la tête. On sait de quoi on est capables.» De quoi lui permettre très probablement d'aller chercher le titre officieux de champion d'automne, chose qui semblait inconcevable en début d'exercice.

La preuve que le «process» mis en place par Mauro Lustrinelli et ses dirigeants au fil des années est très solide et difficilement ébranlable. De la manière de communiquer des responsables au leadership de l'entraîneur, en passant par un style de jeu qui parle aux joueurs, tout le monde semble surfer sur la même vague au bord du lac de Thoune. De quoi forger un état d'esprit capable de renverser des montagnes.

«En tant qu’équipe, nous avons franchi une nouvelle étape ces derniers mois, relève l'ancien entraîneur des M21 de l'équipe de Suisse. Je vois une stratégie claire, une soif de victoire, une volonté de grandir.» Pourtant, il garde les pieds sur terre. «Rester au sommet sera un tout autre défi.» Une sagesse qui permet au Petit Poucet de tutoyer les géants du football helvétique.



