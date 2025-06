1/4 Fabio Celestini ne rejoindra pas Getafe. Photo: Pius Koller

Tobias Wedermann

Le départ de Fabio Celestini continue de traîner au FC Bâle. Alors que l’information est connue depuis plus de deux semaines maintenant, cela n’a toujours pas été officialisé par le club. De quoi poser de nouvelles questions. Le Vaudois, âgé de 49 ans, flirte depuis des semaines avec Getafe en première division espagnole. Autrefois, il y a disputé 150 matches en tant que professionnel. Mais le poste n’est désormais plus disponible et la porte de Getafe s’est refermée. Angel Torres, président du club, a présenté mercredi son nouveau directeur sportif Toni Munoz et a annoncé en même temps le maintien de l’entraîneur Jose Bordalas.

A quoi les fans du FC Bâle doivent-ils s’attendre? Selon les informations de Blick, Ludovic Magnin sera bientôt confirmé comme entraîneur pour la saison prochaine. Le Vaudois de 46 ans a conclu un accord prendra la direction de l’équipe dès le 20 juin pour le début de l’entraînement. Le Lausanne-Sport et le FCB veulent clarifier la situation et officialiser le transfert de l’entraîneur au plus tard en milieu de semaine prochaine.

Quels termes pour la séparation?

En raison du changement de situation à Getafe, le champion suisse doit toutefois s’entendre avec Celestini sur les termes de la séparation. Y aura-t-il une résiliation à l’amiable du contrat, qui devait encore courir jusqu’à l’été 2026? A l’inverse, le contrat se poursuivra-t-il pour que le FCB exige une indemnité de transfert en cas de nouvel intérêt d’un autre club? Dès que les parties se seront mises d’accord, les annonces suivront.

Les fans rhénans attendent depuis dix jours une déclaration officielle sur le nom du futur entraîneur. Comme l’a déjà révélé Blick, il est clair pour toutes les parties que les chemins de Celestini et du FCB vont se séparer.