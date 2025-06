Granit Xhaka a honoré sa 136e sélection dans la nuit de mardi à mercredi. Photo: TOTO MARTI

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les joueurs de l'équipe de Suisse sont-ils un peu trop susceptibles? Ou ont-ils besoin de positivité autour d'eux? Le fait est que tant Manuel Akanji, après la succès face au Mexique (4-2), que Gregor Kobel, après la victoire contre les Etats-Unis (4-0), se sont agacés devant les journalistes. «Est-ce que je suis le seul ici à trouver qu'il y a de la négativité?», a interrogé le gardien de l'équipe de Suisse mardi soir à Nashville, alors que le reporter l'interrogeait sur sa marge de progression dans le jeu au pied. «On a gagné 4-0 ce soir, on a marqué huit buts en deux matches, l'atmosphère dans l'équipe est top. Je pense qu'on peut le signaler aussi», s'est ému le géant zurichois, qui a énormément apprécié cette tournée américaine de l'équipe de Suisse.

«On devait tous élever le niveau»

Lui aussi présent devant les micros, le capitaine Granit Xhaka a quant à lui relevé que son équipe avait largement élevé le niveau par rapport aux derniers mois, ce qu'il avait appelé de ses voeux durant la semaine. Il a donc été entendu. «Oui. On devait faire mieux, oublier ce qui avait été fait en fin de saison dernière. On devait tous élever le niveau et je pense qu'on peut dire qu'on l'a fait sur ces deux matches», a relevé le milieu de terrain, qui a parfaitement joué son rôle de leader lors de ces deux rencontres.

«On devait affronter nos problèmes et être persuadés qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On va dans la bonne direction maintenant. Ces deux victoires sont une vraie satisfaction, surtout qu'elles arrivent à la fin d'une longue saison, dans des conditions plus favorables à nos adversaires: On a fait un long voyage, il y avait le décalage horaire, mais on a répondu présent», a enchaîné le toujours très lucide et critique Granit Xhaka.

Murat Yakin et Granit Xhaka parlent désormais le même langage. Photo: TOTO MARTI

Comme il l'avait déjà suggéré pendant la semaine, le capitaine de la Nati prenait ces deux matches comme une vraie préparation, importante, en vue des qualifications pour la Coupe du monde. «C'était le premier test. Maintenant, nous pouvons dire que nous serons prêts en septembre.»

Revenir dans douze mois, la priorité

Comment le capitaine a-t-il senti son équipe lors de ce séjour américain? Et comment a-t-il trouvé l'atmosphère dans ce pays, d'ailleurs? «J'aime les gens ici, parce qu'ils sont ouverts et directs. Ils t'aident et communiquent beaucoup avec toi, même sans te connaître. C'était un plaisir de passer ces dix jours ici, on a aussi pu passer du bon temps entre nous, même si, comme je l'ai dit depuis le début, on n'était pas là pour nous amuser. Nous sommes venus ici avec un objectif clair: poser les bases d'un automne victorieux pour pouvoir revenir aux Etats-Unis dans douze mois pour la Coupe du monde.»