Gennaro Gattuso va-t-il reprendre l'équipe d'Italie?

Gennaro Gattuso: un caractère qui ferait du bien à la Nazionale. Photo: IMAGO/HANZA MEDIA

Chiara Maresca

C’est une période de crise pour le calcio italien. Après l’humiliation face à la Norvège (3-0), le licenciement de Luciano Spalletti puis le refus de Claudio Ranieri de prendre la relève sur le banc de la Squadra Azzura, la Fédération italienne est à la recherche du parfait candidat. Selon la «Gazetta dello Sport», trois noms sont désormais évoqués pour prendre la tête de la sélection.

Outre Daniele De Rossi et Fabio Cannavaro, c’est surtout Gennaro Gattuso qui semble favori pour le poste. D’après le quotidien transalpin, le président de la Fédération Gabriele Gravina aurait une préférence pour l’ancien entraîneur du FC Sion et champion du monde 2006 avec la Nazionale. Connu pour son fort caractère, sa détermination et sa culture de la gagne, son profil ferait le plus grand bien à une équipe d’Italie sous le feu des critiques.

Du courage et du cœur

L’ancien joueur du Milan, surnommé «Ringhio» en Italie, aurait la lourde tâche de conduire la Squadra à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, elle qui a manqué les deux dernières éditions. Les joueurs italiens ont quelque peu rattrapé la désillusion norvégienne en battant la Moldavie 2-0 ce lundi, mais le chemin vers la compétition promet d’être long.

Nos confrères italiens citent d’ailleurs ces mots de Gattuso: «Le courage et le cœur sont les fondamentaux du football. Sans envie, sans âme, on ne peut pas jouer.» Une motivation que devra, à coup sûr, donner le nouveau sélectionneur de la Nazionale. Son nom devrait être connu dans les prochaines heures.