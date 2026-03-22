Lausanne coule et laisse Peter Zeidler dans le flou

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est un match qui fait mal. C'est une des premières fois depuis le début de la saison qu'on passe complètement à côté, du début à la fin», peste Olivier Custodio après la débâcle du Lausanne-Sport dimanche à Lucerne (4-0). À la Swissporarena, les Vaudois ne sont jamais entrés dans leur match. L'équipe de Peter Zeidler était déjà menée de deux buts après seulement 23 minutes de jeu.

«C'est difficile à expliquer», rumine encore le capitaine du LS, rejoint en conférence de presse par son coach. «Lucerne mérite sa victoire, y compris dans son ampleur. Vous connaissez l’expression: 'on a raté notre entame'. Mais aujourd’hui, cela correspond vraiment à la réalité», lâche-t-il, d'un calme olympien.

Peter Zeidler dans l'incompréhension

Derrière ce calme apparent, l'Allemand était sans doute bouillant à l'intérieur. Durant la rencontre, il n'a cessé de gesticuler, d'encourager, de pousser ses joueurs. Sans résultat. «Il a manqué de l'envie, celle d’aller au duel, de trouver tout de suite le bon rythme. Nous n’avons pas réussi à entrer dans la rencontre», regrette-t-il encore.

Après le deuxième but lucernois, les Lausannois, coupables de largesses défensives, notamment côté droit, ont tenté de réagir. Sans toutefois parvenir à faire trembler Pascal Loretz en raison d'un manque cruel d'idées dans le derniers tiers adverse (aucun tir cadré du match). Un mal récurrent ces dernières semaines. Le changement opéré à la pause (Beyatt Lekoueiry pour Florent Mollet) n'a rien changé à la dynamique de la rencontre. La faute, en partie, à un troisième but tombé dès la 51e. «Ce but nous a coupé les jambes», souffle Peter Zeidler, qui ne pense pas que la situation au classement, où le LS n'a plus grand-chose à jouer, ait eu un impact.

«Il faut apprendre de ses erreurs»

«Il y a encore de grandes choses à jouer, pour le club, pour l’équipe, mais aussi à titre individuel», rappelle l'Allemand, encore une fois désarmé face à la situation. «La semaine d’entraînement a été bonne, j’ai beaucoup échangé avec les joueurs, donc je ne comprends pas ce début de match.»

Maintenant, le Lausanne-Sport a la certitude qu'il ne disputera pas le Championship Group et reste encore loin du danger que représentent la place de barragiste de Grasshopper (-12 points) et celle de relégué de Winterthour (-17). Il a encore sept matches devant lui. Sept rencontres pour préparer l'avenir, mettre quelques éléments en valeur, en développer d'autres. Et en ce sens, Peter Zeidler estime que cette visite à la Swissporarena servira à une partie de son groupe. «Il faut toujours apprendre de ses erreurs. J’espère que les jeunes joueurs concernés — et ils sont nombreux — en tireront des leçons.»

De son côté, Olivier Custodio, l'un des rares Lausannois à ne pas avoir sombré à Lucerne, espère que le LS ne galvaudera pas sa fin de championnat. Ce qui serait dommage puisque cette saison 2025-2026 restera historique pour le parcours européen des Lausannois. «Il ne faut pas que ça se reproduise parce qu'on a une fin de championnat à faire. Il faut qu'on continue à faire le job pour nous, pour le club, pour l'équipe et pour les supporters.»