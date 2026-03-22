Le Lausanne-Sport prend une claque à Lucerne

Le Lausanne-Sport a sombré sur la pelouse de Lucerne, rapidement dépassé et incapable de réagir. Une lourde défaite 4-0 qui confirme les limites actuelles des Vaudois.

Bastien Feller Journaliste Blick

La fin de saison s'annonce longue pour le Lausanne-Sport, qui n'a plus grand-chose à jouer. Surtout si le club de la capitale olympique continue à se montrer aussi peu entreprenant. Face à un FC Lucerne qui n'avait jusque-là remporté que trois rencontres à domicile cette saison, les Vaudois ont coulé d'entrée.

Les Lucernois démarraient fort la rencontre, multipliant les corners et ouvrant la marque sur l'un d'eux dès la 4e minute de jeu. Sur le coup, la défense de Peter Zeidler semblait encore au vestiaire et oubliait Pius Dorn au deuxième poteau. Quelques secondes plus tard, Brandon Soppy empêchait Oscar Kabwit de doubler la mise.

Le LS coule d'entrée

Les Vaudois n'y étaient pas, mais parvenaient progressivement à poser le pied sur le ballon. Cela sans toutefois parvenir à se créer des actions dangereuses. De son côté, Lucerne entrait dans un schéma de match qui lui permettait de jouer les contres. Sur l'un d'eux, après qu'Andrej Vasovic et Oscar Kabwit se sont facilement joués de six (!) Lausannois, Karlo Letica effectuait son premier arrêt.

Le portier croate, convoqué pour le rassemblement de mars en équipe nationale, ne pouvait en revanche rien face à Matteo Di Giusto, seul face à lui, deux minutes plus tard. Lucerne doublait ainsi la mise sur son troisième tir. Le petit numéro 11 lucernois inscrivait là son douzième but de la saison, après avoir offert sa douzième passe décisive sur l'ouverture du score.

Aucun tir cadré du match

La réaction vaudoise? Elle se matérialisait par une timide tentative de Florent Mollet (28e). Le LS, sans Gaoussou Diakité et Beyatt Lekoueiry, tous les deux sur le banc, avait toutes les peines du monde à se montrer dangereux, comme souvent ces dernières semaines. Peter Zeidler décidait de changer quelque chose à la pause en faisant entrer Beyatt Lekoueiry à la place de Florent Mollet.

Le nouveau plan du coach allemand du Lausanne-Sport prenait toutefois un coup dès la 51e minute de jeu et le deuxième but de Pius Dorn. Encore une fois, ce but prenait origine du côté droit de la défense vaudoise. Peter Zeidler réalisait trois nouveaux changements avec les sorties de Rodolfo Lippo, ouvert aux deux arcades, de Nicky Beloko et de Seydou Traore. Ils étaient remplacés par Sékou Fofana, Gaoussou Diakité et Theo Bair (63e).

Le mal était toutefois déjà fait et les Lausannois se montraient incapables de proposer la moindre réaction. Surtout, ils subissaient les vagues lucernoises et Andrej Vasovic profitait de l'une d'elles pour inscrire le quatrième but (76e). Avec cette défaite sans appel, les Lausannois voient le Servette FC lui passer devant au classement. Nul doute que la pause internationale va faire le plus grand bien aux Vaudois.