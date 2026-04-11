Servette se déplace ce dimanche à Berne et se retrouve désormais assuré du maintien en Super League. Comment le club grenat aborde-t-il cette fin de saison sans réel enjeu sportif, si ce n'est celui de finir septième? Jocelyn Gourvennec répond aux questions de Blick.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette se déplace à Berne dimanche (16h30), accompagné d'une confiance nouvelle née de ses deux larges succès consécutifs face à GC (5-0) et Lucerne (3-0). Le SFC peut-il confirmer ses progrès en s'imposant au Wankdorf? Si oui, ce sera sans Joël Mall (trois côtes cassées), Yoan Severin, Téo Allix et Alonzo Vincent, tout comme Dylan Bronn.

L'international tunisien de 30 ans sera-t-il remis pour la Coupe du monde, lui qui s'est blessé en février? Possible, mais compliqué. «On va travailler pour qu'il puisse rejouer avant la fin de la saison. La marge est réduite, c'est sûr. Mais pour qu'il puisse postuler à une place avec sa sélection, je pense qu'il faut qu'il rejoue avec nous. On est dans les temps aujourd'hui, mais il faut voir comment sa situation va évoluer au fur et à mesure de sa reprise», dévoile Jocelyn Gourvennec.

L'entraîneur du SFC a de plus accepté d'évoquer, avec Blick, les différents points chauds de cette fin de saison.

La reprise de Loun Srdanovic

La situation: Le latéral droit Loun Srdanovic (19 ans) n'a plus joué depuis fin octobre, face au Lausanne-Sport. Où en est-il de sa rééducation? Et que pense Jocelyn Gourvennec de ce jeune talent, que l'on dit suivi par plusieurs clubs européens et suisses? Veut-il profiter de cette fin de saison pour l'observer plus particulièrement?

Ce qu'en dit Jocelyn Gourvennec: Loun est opérationnel, il s'entraîne bien avec nous. Il était sur le banc contre Lucerne et on avait envisagé du temps de jeu pour lui, mais les circonstances du match, notamment les deux sessions de changement utilisées pour les blessures de Téo Allix et de Joël Mall, ont modifié ce plan. Mais Loun va bien, il est revenu. Cela fait depuis le début de la saison que j'ai envie de le voir, mais il a eu plein de pépins, des rechutes, des moments où il était proche de revenir et finalement non. Cette fin de saison sera l'occasion de l'évaluer.

La fin de la saison

La situation: Le maintien étant désormais assuré, à moins que GC remporte ses six derniers matches de la saison, Servette peut déjà se tourner vers la saison prochaine. L'heure de tester des choses?

Ce qu'en dit Jocelyn Gourvennec: C'est l'évolution de l'équipe qui permettra de basculer sur la saison prochaine, rien d'autre. Ce que je veux dire, c'est que notre début de saison prochaine sera la continuité de nos améliorations depuis plusieurs semaines. Même s'il manquait la victoire, on progressait depuis longtemps. Il ne s'agit pas de dire qu'il reste six matches et qu'il s'agit d'un laboratoire, pas du tout. Le laboratoire, il est là depuis le début de la saison pour nous. On tente des choses, on voit des jeunes qui commencent à arriver et ce travail-là, on le continue, tout simplement. Il n'y aura rien de nouveau sur cette fin de saison.

La gestion des fins de contrat

La situation: On le voit à YB avec Chris Bedia, la gestion des fins de contrat n'est pas toujours simple pour un entraîneur. La question pourrait également se poser à Servette, par exemple avec Jérémy Guillemenot, dont le contrat se termine fin juin. La situation de ces joueurs peut-elle influer sur les choix de Jocelyn Gourvennec? En d'autres termes, fera-t-il confiance pour les six derniers matches uniquement à des joueurs qui seront là la saison prochaine?

Ce qu'en dit Jocelyn Gourvennec: Je n'ai pas accès aux contrats des joueurs et je ne veux pas avoir ces informations. Je ne sais pas si des joueurs ont des clauses pour un certain nombre de matches joués ou ce genre de choses. Je ne veux pas être pollué par ça, je veux pouvoir faire les meilleurs choix pour l'équipe, pour le match qui arrive et faire les choix les plus justes possibles dans mon management. Après, la situation de chaque joueur viendra sur la table, on discutera sereinement de l'aspect contractuel en temps voulu.

Le match de dimanche à Berne

La situation: Le Servette FC progresse dans le jeu, et désormais aussi en termes de résultats, mais surtout à domicile. Le dernier déplacement, à Bâle, s'est soldé par une défaite (3-1) et la rencontre de dimanche à YB peut être un beau signal envoyé au reste de la Suisse pour souligner le processus d'amélioration dans lequel est entré le club genevois. Une victoire au Wankdorf viendrait valider ces progrès. Battre Zurich, GC et Lucerne à la maison est une chose. Aller gagner à Berne en est une autre.

Ce qu'en dit Jocelyn Gourvennec: Je pense qu'on a beaucoup progressé en termes d'efficacité, dans les deux boxes. Et je pense qu'on va avoir ce dimanche le même type de match qu'à Bâle, où on peut se reprocher de ne pas avoir été assez efficaces. On sait qu'à Berne, on va avoir des situations aussi. C'est une très bonne équipe, mais si on n'est pas en capacité d'être efficaces offensivement, on va s'exposer, parce qu'ils ont beaucoup de talent en attaque. Il faut qu'on montre qu'on a progressé depuis le match de Bâle, qu'on a avancé et qu'on est plus forts offensivement.

La gestion des jeunes

La situation: La liste est connue: Alonzo Vincent, Téo Allix, Malek Ishuayed, Thomas Lopes et Mardochée Miguel ont fait leurs débuts en Super League cette année sous la direction de Jocelyn Gourvennec. Le coach du SFC a souligné à plusieurs reprises avoir acquis en France l'expérience nécessaire pour accompagner ces jeunes adultes dans leur transition vers le football professionnel. Or, sa gestion interroge parfois, notamment dans l'absence de continuité. Thomas Lopes a ainsi, par exemple, effectué des prestations encourageantes sur son côté droit, sans avoir toujours le droit d'enchaîner.

Ce qu'en dit Jocelyn Gourvennec: Si je prends le cas spécifique de Thomas Lopes comme vous m'y invitez, il était blessé lors du dernier match, il n'aurait pas pu enchaîner. Mais sur le constat global, je vous réponds qu'accompagner un jeune, ce n'est pas le faire jouer tout le temps. Il faut qu'il s'entraîne tout le temps, ça c'est sûr. Et de ce point de vue, je suis extrêmement content, parce que si je mets Loun à part, on a eu peu de blessés chez nos jeunes. Alonzo Vincent l'est en ce moment, mais il ne va pas tarder à revenir. La progression passe par les matches, mais pas seulement, elle passe aussi par nos semaines d'entraînement. Et ce que je vois est positif, même si logiquement certains sont en avance par rapport à d'autres. Et ceux qui jouent plus ne jouent pas tout le temps, vous avez raison, aussi parce qu'il y a de la concurrence. Mais l'accompagnement est là. La progression aussi.

La question des gardiens

La situation: Avoir en concurrence deux gardiens trentenaires de niveau et de profil relativement similaires, voilà qui n'est pas habituel. Jocelyn Gourvennec a hérité de cette situation avec Joël Mall et Jérémy Frick et doit faire avec, passant de l'un à l'autre soit par choix sportif, soit par obligation en raison de blessures. Que demandera-t-il à son nouveau directeur sportifJohn Williams cet été? Souhaite-t-il continuer ainsi après l'été?

Ce qu'en dit Jocelyn Gourvennec: On va faire avec les gardiens comme on va le faire avec les joueurs de champ: faire le point avec eux sur leurs envies, leurs ambitions. Ce ne sont plus des garçons qui ont 25 ans et encore leur carrière devant eux, ils ont 33 et 35 ans. On peut jouer longtemps quand on est gardien, ou en tout cas plus tard qu'un joueur de champ, c'est un fait, mais il faudra faire un bilan en fin de saison, parler avec chacun et étudier également l'aspect contractuel. Une fois qu'on aura discuté et tout pesé, on prendra les bonnes décisions. Quand j'étais joueur, je préférais qu'il y ait une hiérarchie claire. Je trouve que c'est mieux, plus stable. Ça ne veut pas dire que le numéro 1 a un chèque en blanc, pas du tout. Un numéro 1 qui perd sa place, ça arrive. Mais je pense que c'est mieux d'avoir une hiérarchie.