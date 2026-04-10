Pourquoi Chris Bedia est-il cloué sur le banc à YB?

Young Boys compte dans ses rangs le meilleur buteur de Super League, un avant-centre très prolifique nommé Chris Bedia. Or, l'Ivoirien est cloué sur le banc depuis cet hiver. Pourquoi?

Alain Kunz

La situation est incompréhensible. Young Boys compte dans son effectif un attaquant qui marque toutes les 118 minutes. La meilleure moyenne du top 10 des buteurs de Super League. Avec 15 buts, il trône en tête du classement des buteurs — personne ne fait mieux. Une valeur sûre. Mais seulement sur le papier.

Car dans la réalité, le sniper ronge son frein sur le banc. Arrivé en février en prêt de l’Union Berlin, Chris Bedia a disparu du onze de départ depuis la mi-février. À Bâle, il n’a même pas eu droit à une minute.

L’explication est limpide: le 16 février, YB recrute Samuel Essende en provenance d’Augsbourg. Montant évoqué : 3,5 millions de francs. Un investissement conséquent.

Samuel Essende est censé incarner le sauveur, celui qui doit relancer les Bernois. Le symbole est fort: il hérite du mythique numéro 99, celui de Guillaume Hoarau. Un transfert XXL, chargé de faire oublier le flop Sergio Córdova. Et un joueur acheté à ce prix-là doit être sur le terrain.

Alors Samuel Essende enchaîne. Titulaire dès ses débuts à Sion (défaite 1-3, avec un carton jaune à la clé), puis encore six fois d’entrée. Seule exception: Lugano. Bilan? Zéro but. Il sauve néanmoins les apparences avec une passe décisive contre Bâle — largement due à une déviation inspirée d'Ebrima Colley. Un rendement très limité.

Chris Bedia, du banc… à la polémique

Pendant ce temps, Chris Bedia ne marque plus non plus. Deux passes décisives lors du 3-0 contre Zurich, mais sinon, il semble affecté. Il provoque notamment un penalty... mais pour Lugano (1-1).

Et puis il y a cet épisode à Bâle: à l’échauffement, alors qu'YB est mené 2-3, Chris Bedia esquisse quelques pas de danse. La vidéo devient virale, les critiques fusent. Son conseiller tempère: «Les fans l’ont chauffé, il a dansé. Chris est comme ça, toujours de bonne humeur.» Pas suffisant pour éviter les accusations de légèreté.

Gerardo Seoane défend… ceux qui ne marquent pas

Sollicité par Blick, Chris Bedia et YB déclinent toute interview. Son entraîneur Gerardo Seoane, lui, justifie ses choix: «Les décisions d’un entraîneur ne sont pas toujours compréhensibles de l’extérieur. Samuel apporte énormément à l’équipe, il est très pénible pour les adversaires. Il lui manque seulement les buts, d’où le débat.»

Un discours qui interroge, surtout après le 3-3 à Bâle — avec trois buts inscrits… sans Chris Bedia.

Les chiffres parlent pour Chris Bedia

Statistiquement, le constat est clair: Bedia domine Essende dans quasiment tous les indicateurs offensifs. Un chiffre résume tout. Probabilité de marquer après un tir de Bedia: 65%. Pour Essende: 34% Essende garde l’avantage dans les duels. Mais Bedia presse mieux et perd nettement moins de ballons.

La question de l’entraînement… et des rumeurs

Seoane évoque aussi le travail à l’entraînement, ce qui relance certaines rumeurs sur un supposé manque d’implication de Bedia. Le coach balaie: «Chris n’a rien à se reprocher. C’est un choix purement sportif.» Même son de cloche chez son entourage: «Il travaille très dur. Ces rumeurs sont infondées.»

Et si tout était… financier?

Une autre hypothèse circule en interne: Essende joue parce qu’il a coûté cher. Mais il y a peut-être plus subtil. Bedia est prêté avec option d’achat. Pourquoi ne pas l’avoir levée plus tôt ? Le directeur sportif Christoph Spycher répond sèchement: «Cela n’a aucun sens de lever une option trois mois à l’avance, avec le risque de blessure.» Une tendance se dessine: acheter Bedia pour environ 1,2 million, puis le revendre immédiatement avec bénéfice. Un buteur de ce calibre peut facilement rapporter davantage.

Théorie? Oui. Mais elle circule avec insistance. Et elle expliquerait bien des choses: son temps de jeu réduit… et la volonté de limiter les risques avant un éventuel deal.