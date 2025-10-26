Servette a remporté une «vraie victoire d'équipe»

Un point a particulièrement réjoui Jocelyn Gourvennec ce dimanche: les Genevois ont remporté une «vraie victoire d'équipe» grâce notamment au travail des entrants. Loun Srdanovic a notamment réussi l'assist de la victoire pour Florian Ayé.

Le SFC a été un vrai collectif ce dimanche, solide sans être flamboyant. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux tirs cadrés, deux buts! Autant Servette s'était montré maladroit samedi dernier à Thoune, s'inclinant 3-1 en ayant dominé son adversaire, autant les Grenat ont été cliniques ce dimanche face à Lugano. La victoire 2-1 n'a pas été flamboyante et Jocelyn Gourvennec accepte bien volontiers la critique.

Un changement tactique à la pause

«Pas flamboyants, nous? Si vous voulez. Oui, on peut le dire. Il y a eu des matches où on a joué avec plus de qualité qu'aujourd'hui, mais il y avait zéro résultat au bout. Lugano est une bonne équipe, qui nous a obligé à beaucoup courir et à beaucoup défendre. Mais c'est vrai, je vous rejoins, on a eu un déchet trop important et sans doute inhabituel. En deuxième période, après un petit réajustement, c'était mieux», assure l'entraîneur du SFC, lequel a visé juste à la pause en faisant sortir Samuel Mraz, bien discret, pour faire entrer David Douline, lequel est venu se positionner devant la défense.

«Une demi-erreur» ce dimanche

«Il fallait changer, parce qu'ils prenaient le dessus au milieu, avec leurs trois joueurs. On s'est retrouvés à trois contre trois et c'était mieux», a relevé le Breton, content de la deuxième période des siens. «Tout n'a pas été parfait, c'est sûr. Il nous manque de la confiance, ce qui est logique. Quand vous perdez deux matches de suite en faisant beaucoup d'erreurs, vous ne pouvez pas être sereins tout de suite. Aujourd'hui, on en a fait une demi, qui a eu des conséquences puisqu'elle a mené à l'égalisation», a-t-il expliqué, en faisant référence à la faute de Steve Rouiller ayant conduit au coup-franc d'Anto Grgic à la 37e.

Servette a donc été solide et n'a pas fait de cadeaux, ce qui a tout changé. «Il y a eu des matches où on a offert la victoire à l'adversaire. Pas aujourd'hui. Au contraire, on a même été plutôt à l’aise pour les embêter dans ce qu’ils aiment bien faire, le petit jeu intérieur», a enchaîné Jocelyn Gourvennec.

Les entrants ont été bons

Les Grenat ont donc relevé la tête, une semaine après cette défaite à Thoune. «On a eu une semaine un peu difficile, je ne vais pas le cacher. Je suis content que les joueurs aient fait ce vrai match d'équipe, avec un banc qui entre bien. L'état d'esprit affiché était le bon», s'est réjoui le coach, lequel a, il est vrai, pu compter sur des entrants décisifs. David Douline a permis de stabiliser le jeu à mi-terrain, tandis que Loun Srdanovic, apparu à la 74e, a offert la passe décisive du 2-1 à Florian Ayé d'un joli centre au premier poteau.

«Loun a fait une très bonne entrée, tout comme Giotto Morandi, lequel s'était bien entraîné et aurait pu démarrer. Tous ceux qui sont entrés ont apporté quelque chose.» Une vraie victoire d'équipe, on y revient, qui fait du bien au moral et au classement. Dans ce championnat ultra-serré, le top 6 n'est pas si loin, et la place de barragiste est désormais (définitivement?) derrière.

LS-Servette, c'est mercredi

Mercredi, Servette se déplacera à Lausanne et il n'a pas échappé à Jocelyn Gourvennec que le LS venait de balayer Bâle (5-1). «C'est une équipe dangereuse, qui peut marquer cinq buts à YB et cinq buts à Bâle. Ils seront favoris. On va y aller avec beaucoup d’humilité et d’envie, en se rappelant qu'on avait bien négocié notre derby difficile à Sion», conclut Jocelyn Gourvennec.