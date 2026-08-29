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Leny Nene arrive en prêt
Le Lausanne-Sport a trouvé son nouvel attaquant

Le FC Lausanne-Sport officialise ce samedi l'arrivée en prêt de Levy Nene, jeune attaquant ivoirien de 20 ans, sous contrat avec le FC Nordsjælland jusqu'en 2027. Auteur de 11 buts en 44 matchs avec le club danois, il se distingue par son explosivité et son sens du but.
Publié: il y a 24 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
L'Ivoirien peut évoluer à gauche comme au centre de l'attaque.
Photo: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix via AP
Blick Sport

Omar Janneh, Enzo Molebe, Nathan Butler-Oyedeji et Alban Ajdini reçoivent du renfort! Le FC Lausanne-Sport a en effet officialisé ce samedi l'arrivée de l’attaquant ivoirien Levy Nene, prêté avec option d’achat par le FC Nordsjælland jusqu’au 30 juin 2027.

Formé à la Right to Dream Academy au Ghana, Levy Nene poursuit son développement au Danemark lorsqu’il rejoint le FC Nordsjælland en 2024. En deux saisons sous les couleurs du club danois, il dispute 44 rencontres et inscrit 11 buts, malgré un temps de jeu souvent limité, explique le Lausanne-Sport dans son communiqué de présentation.

Il a marqué cette saison en Coupe d'Europe

À seulement 20 ans, l’attaquant a déjà commencé à découvrir la scène européenne. Cette saison, il a participé aux tours qualificatifs de Conference League, trouvant notamment le chemin des filets face au Valur Reykjavik. Il figurait également dans le groupe du FC Nordsjælland lors du barrage disputé à Saint-Gall.

Photo: Sebastian Elias Uth/Ritzau Scanpix via AP

En championnat, Levy Nene était titulaire le 23 août dernier lors de la victoire de son équipe sur la pelouse de Sønderjyske. «Attaquant rapide, explosif et doté d’un vrai sens du but», selon la présentation du Lausanne-Sport, il est capable d’évoluer aussi bien à la pointe de l’attaque que sur le côté gauche. 

«Sa qualité de déplacement, son aisance technique et sa capacité à prendre la profondeur font de lui un profil particulièrement intéressant pour le secteur offensif lausannois», assure le club vaudois. Il portera le numéro 77 à la Tuilière.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
3
FC Bâle
FC Bâle
4
3
9
4
FC St-Gall
FC St-Gall
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Lucerne
FC Lucerne
4
-4
4
8
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thoune
FC Thoune
3
-6
3
10
FC Zurich
FC Zurich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
Tour final
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