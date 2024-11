Joël Monteiro expulsé à cause d'un... lancer de chaussure

Joël Monteiro a été expulsé face à Zurich samedi. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Samedi au Letzigrund, Joël Monteiro a perdu ses nerfs après qu'une faute de Mirlind Kryeziu n'ait pas été sifflée par Monsieur Schnyder. La frustration du joueur valaisan était telle qu'il a jeté sa chaussure, qu'il avait justement perdue sur l'intervention du défenseur du FC Zurich, devant lui, sans trop voir où elle allait ou pouvait atterrir.

Problème pour le numéro 77 de Young Boys, celle-ci a visiblement touché... Mirlind Kryeziu, qui n'en demandait pas tant pour se jeter au sol et ainsi favoriser une expulsion. Mission réussie pour lui puisque l'homme en noir a jugé ce geste comme étant une agression et a décidé de renvoyer au vestiaire l'ailier bernois. «Ce n'est pas la réaction qu'il faut avoir, pestait Joël Magnin après la rencontre. La gestion des émotions est un sujet important chez nous et nous travaillons pour parvenir à les maîtriser. Joël n'y est pas parvenu, même si la situation qui a précédé était contre lui.»

Le Valaisan sera-t-il sanctionné?

A Zurich, le club de la capitale se montrait meilleur que son adversaire et aurait potentiellement pu concrétiser cela en fin de match, à onze contre onze. Cette attitude pourrait donc couter très cher à YB, lequel sera privé de son attaquant pour affronter Lugano dimanche prochain (16h30).

«Je vais devoir parler à Joël», annonçait encore l'entraîneur intérimaire du champion de Suisse en titre. Y aura-t-il sanction pour le Valaisan? Affaire à suivre.