Les Lausannois ont défendu avec détermination ce dimanche à la Tuilière. Leur entraîneur a adoré leur mentalité. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Cela faisait longtemps qu'il la réclamait et il a fini par l'avoir! Quoi? «La mentalité suisse allemande», voilà comment Ludovic Magnin a défini la fin de match de son équipe, le Lausanne-Sport, ce dimanche après-midi face à Servette (1-0). Ancien entraîneur du FC Zurich, le Vaudois se désespérait de constater, semaine après semaine, que ses défenseurs étaient trop gentils dans les duels. Il les voulait plus déterminés à conserver un résultat coûte que coûte, quitte à dégager la balle dans les tribunes en cas de nécessité.

Quatre victoires de suite sans prendre de but

«Sincèrement, c'est de cela dont je suis le plus fier aujourd'hui. Bien sûr, j'ai bien aimé voir mon équipe dominer la première période, mais la voir tenir le score comme ça en fin de match, alors que Servette avait des corners de tous les côtés et nous pressait fort, ça me remplit de joie. On a défendu avec les tripes, c'était beau à voir, d'autant plus avec ce stade qui nous poussait. 11'000 personnes à Lausanne, dont une bonne partie debout en fin de match... Franchement, ça fait plaisir», se réjouissait le coach du LS, auquel il n'a pas échappé que son équipe restait sur quatre victoires sans prendre de but.

«Lausanne a déjà gagné quatre matches de suite dans son histoire en LNA, mais quatre sans prendre de but, cela n'est jamais arrivé, selon mon staff. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que Karlo Letica est entré dans l'histoire du club. Si vous trouvez mieux, dites-le moi, que je puisse leur dire qu'ils se sont trompés», souriait le technicien, tout heureux de voir son équipe désormais bien installée dans le top 6.

Du beau jeu et des tripes dans le même match

«On a 20 points. Servette en a 24 et c'est une top équipe. Il y a de quoi être fier. Tout le travail que l'on met en place depuis des mois commence à payer. C'est le style de jeu que j'ai envie de voir au Lausanne-Sport. Du beau jeu, mais aussi des tripes.» Pour autant, tout n'est pas parfait et le football va vite dans les deux sens, a tenu à rappeler Ludovic Magnin. «Il y a quatre ou cinq semaines, si on avait perdu contre Yverdon, on aurait pu être derniers. Il ne faut pas l'oublier. Mais on peut aussi se réjouir de cette belle après-midi de football. On a montré aujourd'hui le courage qu'on n'a pas eu à Genève lors du premier match. Le public a vu une magnifique rencontre, c'était important parce qu'il y avait du monde et on s'est fait une belle publicité.»