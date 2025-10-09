DE
Bâle accueillera Grand-Saconnex le 4 décembre

L'ASF a annoncé les horaires des 8es de finale de la Coupe de Suisse, prévus du 2 au 4 décembre. Grand-Saconnex se déplacera finalement à Bâle.
Publié: il y a 2 minutes
Shaqiri et le FCB accueilleront finalement Grand-Saconnex en 8e de finale de la Coupe de Suisse.
Photo: Andreas Becker
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ASF a dévoilé les horaires des 8es de finale de la Coupe de Suisse (2 au 4 décembre). Grand-Saconnex se déplacera finalement au Parc St-Jacques pour y défier le FC Bâle, le jeudi 4 dès 18h30. Le club pourra‑t‑il, comme espéré, renflouer ses caisses?

L'Association suisse a accepté d'inverser l'ordre du match à la demande des deux clubs. L'infrastrucure du Centre sportif du Blanché, où évolue le pensionnaire de Promotion League Grand-Saconnex, ne permet pas d'accueillir une telle partie, explique l'ASF sur son site internet.

Le programme

Ces 8es de finale démarreront le mardi 2 décembre dès 19h, avec un Stade Lausanne-Ouchy - Winterthour. Le Stade Nyonnais et Neuchâtel Xamax en découdront le même soir à 19h30. Le derby vaudois opposant Yverdon et Lausanne se déroulera le mercredi 3 à 20h30, alors que Sion se rendra à Aarau le jeudi 4 (coup d'envoi à 20h30 également).

A noter que le derby du Léman prévu dans le cadre de la 18e journée de Super League se disputera le mercredi 14 janvier dès 20h30, a annoncé la SFL. Servette et Lausanne devaient en découdre le 16 ou le 17 décembre à Genève, mais les Vaudois accueilleront la Fiorentina le jeudi 18 lors de la dernière journée de la phase de ligue de Conference League.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
8
4
16
2
FC St-Gall
FC St-Gall
8
7
15
3
FC Bâle
FC Bâle
8
6
15
4
Young Boys
Young Boys
8
-1
14
5
FC Zurich
FC Zurich
8
-2
13
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Lucerne
FC Lucerne
8
1
12
8
FC Lugano
FC Lugano
8
-3
10
9
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
8
2
9
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
1
8
11
Servette FC
Servette FC
8
-3
8
12
FC Winterthour
FC Winterthour
8
-15
2
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
FC Winterthour
FC Winterthour
FC Sion
FC Sion
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Servette FC
Servette FC
FC Bâle
FC Bâle
