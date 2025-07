Peter Zeidler: «Nous ne sommes pas encore contents»

Peter Zeidler a tremblé, mais il a réussi sa première à la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Peter Zeidler disait vouloir faire vivre des émotions au public lausannois, et bien ce dimanche, elles ont été très fortes. Deux fois menés au score, à chaque fois contre le cours du jeu, sur deux buts tombés de nulle part, le Lausanne-Sport est revenu des enfers, tant le tableau fut apocalyptique une bonne partie de la seconde période, pour renverser Winterthour à la... 93e minute de jeu.

«C'était un scénario vraiment fou», souriait le technicien allemand après la rencontre, complètement trempé par les trombes d'eau tombées sur la Tuilière. Mais qu'importe. «On est vraiment heureux. Car ce sont plus que trois points. Oui, on les a et c'est important, mais il fallait aussi lancer une dynamique positive. La préparation n'a pas été bonne, il faut bien le dire, même si on peut l'expliquer», ajoute Peter Zeidler, qui ne manque pas de rappeler également le coup reçu sur la tête jeudi en Macédoine du Nord.

«Je ne suis pas encore content»

Loin du compte face au Vardar Skopje une très grande partie de la rencontre (défaite 2-1), le LS décidait de ne pas se laisser dicter son destin ce dimanche. Surtout à domicile, devant un public qu'il doit continuellement séduire et convaincre de se rendre à la Tuilière en plus grand nombre que la saison dernière et plus nombreux que les 5137 spectateurs présents contre Winterthour.

Des trombes d'eau se sont abattues sur la Tuilière durant une bonne partie de la deuxième mi-temps. Photo: keystone-sda.ch

Les Vaudois ont ainsi réalisé une très bonne prestation face aux Zurichois, surtout sur le plan offensif, même si tout n'est pas encore parfait et bien huilé. Tant devant, où le LS aurait clairement dû inscrire plus de trois buts, que derrière, où Karim Sow a notamment offert le 1-2 à Christian Gomis. «Je ne suis pas encore content, les joueurs non plus, parce que ça ne fonctionne pas encore comme on le souhaiterait», analyse Peter Zeidler, qui a fêté sa 100e victoire en Super League et qui se réjouit du caractère montré par son équipe. «J'ai vu cette caractéristique dès le premier jour. Le staff travaille beaucoup, les joueurs également. On pourrait s'entraîner trois ou quatre fois par jour. Et c'est une très bonne chose pour un coach.»

Le LS sera attendu jeudi

Ce qui peut aussi aider un entraîneur, c'est d'avoir des éléments de la trempe de Gaoussou Diakité dans son effectif. Le jeune Malien de 19 ans, prêté par Salzbourg, a en effet été excellent à la Tuilière pour sa première, en inscrivant deux buts de grande classe. Le numéro 70 a même probablement brûlé la rétine de certains spectateurs sur l'un ou l'autre de ses gestes techniques. «C'est un talent à l'état pur, c'est clair. On l'a vu dès la première séance. Il voulait tous les ballons. On est heureux de l'avoir. Il faut encore qu'il s'améliore sur quelques aspects du jeu, c'est clair. Mais ça, il va le faire», annonce Peter Zeidler, qui a également tenu à saluer la très bonne entrée de Brandon Soppy, qui a provoqué le penalty du 2-2, l'expulsion d'Adrian Durrer et servi le 3-2.

En arrachant cette victoire folle, le Lausanne-Sport a répondu présent. Il lui reste désormais à confirmer jeudi face au Vardar (20h15) et dimanche prochain à Thoune (14h) que ce sursaut n’était pas un simple accident heureux.