Ludovic Magnin lance déjà un mini-ultimatum à ses joueurs

Ludovic Magnin exige une réaction de ses joueurs après la défaite 1-2 en ouverture de saison à Saint-Gall. Les deux recrues de l'été doivent élever le niveau, tout comme les joueurs offensifs. Et sans perdre de temps, si possible.

1/6 Après un début de saison raté, Ludovic Magnin est fâché du manque d'efficacité de ses joueurs. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Ludovic Magnin ne cède pas encore à la panique. Et pourtant, le nouvel entraîneur du FC Bâle met ses joueurs en garde après le premier échec à Saint-Gall (1-2): «Nous devons réagir immédiatement la semaine prochaine à domicile». Si Ludovic Magnin lance déjà un premier mini-ultimatum à ses joueurs après seulement 90 minutes de jeu, ceux-ci ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes après leur prestation au Kybunpark.

Après avoir mené 1-0 à la pause, les Bâlois ont raté plusieurs occasions d'aggraver le score, permettant ainsi à Saint-Gall de revenir dans le match. «Dans les moments clés, nous n'avons pas marqué les buts. Je ne me souviens pas d'avoir eu autant d'occasions nettes de but à Saint-Gall et de ne pas avoir pris de point», résume Ludovic Magnin. «Si tu veux être en haut de l'affiche, tu dois prendre des points dans un tel match. Cela doit être notre ambition».

Koba Koindredi et Keigo Tsunemoto insuffisants

Mais les forces offensives bâloises (Philip Otele, Albian Ajeti, Kevin Carlos et Xherdan Shaqiri) ne sont pas les seules à devoir s'améliorer lors des prochains matches. Les deux nouvelles recrues Koba Koindredi et Keigo Tsunemoto semblent également avoir besoin d'un temps de rodage.

En ce qui concerne Koba Koindredi, on peut déjà constater, après ses 62 premières minutes sous le maillot du FC Bâle, que le Français n'est pas un remplaçant grandeur nature de Leon Avdullahu, parti à Hoffenheim. L'arrière droit japonais a lui laissé entrevoir certaines qualités dans le jeu vers l'avant, mais l'ex-Servettien a commis trop d'erreurs défensives. Les deux transferts estivaux obtiennent la note de 3 sur 6 pour leur début.

Toujours est-il que l'équipe de Ludovic Magnin n'a pas vécu une première rencontre catastrophique. Les Bâlois ont eu plus de possession de balle, un meilleur taux de passes réussies et se sont créés les occasions les plus dangereuses. C'est pourquoi l'entraîneur du FC Bâle trouve lui aussi que «sur le plan du jeu, j'ai vu beaucoup de choses positives». Malgré tout, le Lausannois devrait se réjouir d'affronter GC le week-end prochain plutôt qu'YB et Lugano, les deux suivants...