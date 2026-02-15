Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Tard dans la soirée, à la Stockhorn-Arena, Peter Zeidler a répondu avec prudence à un journaliste de Blick qui se montrait sceptique au sujet de la défense lausannoise sur les deux premiers buts thounois. «Je ne sais pas, je veux revoir les actions tranquillement avec mon staff avant de donner mon avis. Pour l’heure, je n’ai vu les buts qu’en direct. J’ai mon opinion, mais je préfère la confirmer avec des images», avait lâché l’entraîneur du Lausanne-Sport.

«Ce n'est pas suffisant en Super League»

Alors, qu’en pense-t-il, après une (courte) nuit de sommeil et après avoir revu les buts? «Clairement, on ne défend pas bien, je ne vais pas dire le contraire. On a une équipe joueuse, toute la Suisse le dit. On reçoit des compliments, mais on s’aperçoit que ça ne suffit pas. On doit défendre mieux, plus dur, de manière plus concentrée. Si on analyse ce match à Thoune, et je ne parle pas que des deux premiers buts, on s’aperçoit qu’on défend... un peu. On fait un peu de contre-pressing. On met un peu d’agressivité. Mais ce n’est pas suffisant en Super League», grince Peter Zeidler, qui a tenu ce même discours envers ses joueurs vendredi matin.

Un rayon de six mètres sans adversaire pour Valmir Matoshi

«Je ne me suis pas fâché, mais je leur ai fait comprendre que ce n’était pas suffisant. Je continue à penser que le score de 5-1 ne reflète pas le contenu du match, mais on ne peut pas défendre comme ça. Sur le premier but, on a arrêté l’image. Valmir Matoshi est à l’orée de nos seize mètres, il n’a aucun joueur dans un rayon de six mètres autour de lui. Ce n’est pas possible. Il y a une incompréhension entre deux joueurs sur le côté, mais derrière, après le centre, on a trois joueurs trop passifs dans les seize mètres. Et ça fait 1-0.» Et même 2-0 quelques secondes plus tard sur un contre. «Là, on joue mal le contre-pressing», indique Peter Zeidler, visiblement pas ravi du visionnage vidéo du matin même.

Voilà donc Lausanne lourdement battu malgré un contenu dans le jeu loin d’être catastrophique et vingt-deux tirs adressés en direction du but thounois, pour sept cadrés et un but marqué. «Le résumé est assez simple: avec le ballon, ça va, et sans, ça ne va pas assez bien.» Et n’allez pas parler à Peter Zeidler de composition trop offensive. «Arsène Wenger a dit un jour que la meilleure équipe, c’était celle qui pouvait aligner le plus d’attaquants capables de défendre. J’aime bien cette idée. Mais de nouveau, tout le monde n’a pas assez bien défendu ce jeudi, les dix joueurs de champ.»

«Ce derby arrive dans le bon timing»

La réception de Servette dimanche arrive à point nommé pour se relancer. «C’est exactement ça. J’ai dit jeudi à chaud après le match qu’on allait se relever et qu’on allait gagner le derby. Je le pense vraiment. Ce derby arrive dans le timing idéal, trois jours après la défaite.» Va-t-il amener de la fraîcheur dans son onze de départ? «Oui. Avec la période qui arrive, avec des matches tous les trois jours, c’est inévitable. Je ne vais pas changer huit joueurs, mais entre deux et quatre à chaque fois.»

Un match sans doute décisif pour le top 6

A noter que la rencontre sera arbitrée par Anojen Kanagasingam, et qu'environ 8000 spectateurs sont attendus pour ce derby lémanique, dont le vaincu devra sans doute dire adieu définitivement adieu au top 6, d'autant que le sixième, Young Boys, a battu Winterthour samedi soir.