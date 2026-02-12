Comme tout le monde, Lausanne repart balayé de l'Oberland

Le Lausanne-Sport est reparti très lourdement battu de Thoune ce jeudi soir (5-1), vaincu par une équipe qui consolide encore un peu plus sa place de leader. Le top 6 s'éloigne pour les hommes de Peter Zeidler.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il y a quelque chose d'épatant -et de presque fascinant- à observer ce FC Thoune rouler sur tout le monde en Super League, sans rien faire d'extrêmement compliqué. Les Bernois sont des modèles d'efficacité et d'humilité, jouant comme une vraie équipe doit le faire.

Les hommes de Mauro Lustrinelli jouent simple, direct, mais sans avoir besoin de se caricaturer: leur succès ne doit pas à des qualités physiques au dessus de la moyenne, ou à un engagement au-delà de la limite. La recette est en réalité assez basique ce FC Thoune joue simple en toutes circonstances, ce qui est peut-être le plus compliqué dans le football. Et surtout, ce FC Thoune joue juste.

Thoune, un collectif admirable

Devant 7213 fans ravis, si l'on excepte les 300 du bloc visiteurs, Lausanne est reparti vaincu 5-1 par une équipe qui consolide encore plus sa place de leader, le tout sans avoir livré un match catastrophique, ce qui semble presque le plus fou. Ce FC Thoune ne survole pas ses adversaires, il ne les domine même pas: il optimise ses temps forts avec efficacité et concède peu d'occasions.

La question est toujours la même face à ce FC Thoune: quel joueur aurait sa place dans l'équipe adverse? Deux ou trois, peut-être, et pourtant, mis ensemble, ces onze joueurs forment un collectif qui écrase chaque équipe de Super League et pas uniquement sur synthétique. La statistique est en effet implacable: Thoune a gagné l'intégralité (on dit bien l'intégralité) de ses matches sur gazon naturel cette saison. A Bâle, à Lugano et à Genève, comme à Zurich et à Winterthour: à chaque fois le vainqueur était l'équipe entraînée par Mauro Lustrinelli. Et sa place de leader est indiscutable.

Omar Janneh: quatre tirs cadrés, trois buts!

Ce jeudi, c'est sur synthétique que le LS s'est incliné, encaissant deux buts en moins d'une minute (20e et 21e) en début de match par le même homme, le milieu de terrain Valmir Matoshi, lequel est suivi de près par le FC Sion et pourrait l'être par d'autres équipes très bientôt. Mais a-t-il vraiment envie de quitter l'Oberland cet été, alors que l'Europe semble d'ores et déjà assurée? Affaire à suivre, mais ce jeune homme fait partie des valeurs marchandes de cet effectif. Grâce à son doublé, Thoune menait 2-0 à une minute de la pause, moment qu'a choisi Omar Janneh pour réduire la marque à 2-1 en inscrivant son troisième but en quatre tirs cadrés depuis son arrivée à Lausanne cet hiver!

Une véritable correction pour terminer

Thoune s'est cependant mis à l'abri à la 73e avec le 3-1 signé Nils Reichmuth, une réussite sur laquelle Karim Sow (face à Brighton Labeau sur le côté) et Sekou Fofana (face au buteur dans l'axe) n'ont pas montré la meilleure version d'eux-mêmes, dirons-nous poliment. Dès lors, malgré un triple changement de Peter Zeidler, l'affaire était pliée, le chat dans le sac, le sac au fond du lac: Lausanne n'allait rien prendre ce jeudi soir dans l'Oberland, comme tant d'équipes avant lui. Le LS encaissait même le 4-1 à la 86e par Emil Rastoder, puis le 5-1 sur un penalty de Leonardo Bertone dans les arrêts de jeu.

Ce FC Thoune est-il le futur champion de Suisse? Cette phrase semble toujours aussi irréelle à écrire, mais il ne reste désormais que respectivement quinze et quatorze matches à Saint-Gall et Lugano pour espérer combler le gouffre de treize points qui les sépare du leader de Super League.