«Nous allons vite nous relever, je le promets»

Peter Zeidler ne s'est pas montré sonné par la lourde défaite de son équipe à Thoune ce jeudi (5-1). L'Allemand veut voir une réaction de son équipe dimanche face à Servette et entend bien rassurer les fans du LS avant ce derby lémanique: son équipe sera prête.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Le tableau d'affiche ne reflète pas le contenu du match.» Que cette phrase ait été prononcée par le coach de l'équipe perdante est plutôt habituel. Mais en l'occurrence, cette citation vient de Mauro Lustrinelli, l'entraîneur du FC Thoune. Et son équipe venait de s'imposer 5-1 face à Lausanne!

«Ça aurait pu tourner autrement, je n'ai pas de problème à le dire. Lausanne a des joueurs fantastiques, pleins de fantaisie sur le plan offensif. On menait 2-0, ils marquent un but tout à fait mérité et en deuxième période, c'était ouvert. Mais dès qu'on a marqué le 3-1, c'était fini. Et ensuite, on a vu la faim et la détermination de mon équipe. C'est incroyable ce que font nos joueurs», a relevé celui qui est en train de mener cet épatant FC Thoune au premier titre de son histoire. A quatorze matches de la fin (quinze pour Saint-Gall), les Bernois comptent treize points d'avance sur leurs deux poursuivants immédiats, Saint-Gall et Lugano. Et ils viennent de remporter leur septième victoire consécutive.

Thoune a un esprit d'équipe exceptionnel

«Et franchement, pour moi, ce n'est pas la meilleure équipe du championnat», lâche Karim Sow, sans acrimonie ou mauvaise foi. «Ils jouent bien leur jeu, ils se connaissent très bien, ils ont de la réussite et ils la provoquent. Il n'y a pas de chance là-derrière, simplement une équipe qui fait bien ce qu'elle sait faire», assure le défenseur central du Lausanne-Sport.

Il serait faux et mensonger de mal interpréter ses propos, qui tiennent en réalité plus du compliment que de la critique. Non, Thoune n'a pas les meilleurs joueurs de Super League. Mais le collectif créé par Mauro Lustrinelli et l'état d'esprit que dégage cette équipe en font le leader incontestable de Super League. «Ils ont un plan clair, un super collectif et un esprit qui les ont amené là où ils sont. Ils méritent de grands compliments», a complété Peter Zeidler.

Le plus fou, c'est que Lausanne n'a pas livré une prestation catastrophique ce jeudi soir en s'inclinant 5-1. Le LS a tiré vingt-deux fois au but, pour quatre tirs cadrés. Thoune a tenté sa chance à dix-sept reprises, sept fois dans le cadre. Le LS a eu plus de possession (55-45), a réussi plus de passes (401-325) et, au final, a pris une sonnée qui le garde à bonne distance du top 6, YB n'avançant pas non plus.

Un 3-1 qui fait mal

«Le résultat est brutal, une défaite 5-1 fait mal, c'est dur. L'écart n'était pas aussi grand sur le match», a lui aussi commenté Peter Zeidler. «Nous avons eu la possibilité d'égaliser, nous étions dangereux. Je voulais faire entrer trois joueurs frais (Enzo Kana-Biyik, Florent Mollet et Alban Ajdini) et voilà que Thoune marque le 3-1. Ensuite, c'était difficile», a enchaîné l'Allemand, le regard déjà tourné vers le derby lémanique face à Servette. «Nous allons vite nous relever, je le promets. Et gagner dimanche», a-t-il ainsi assuré.

Dimanche, le derby face à Servette

Parmi les bonnes nouvelles de la soirée, car il y en a tout de même eu, le troisième but d'Omar Janneh est à relever. La frappe du buteur espagnol était splendide, sa prise de risques aussi. «C'est bien, c'est ce dont a besoin un attaquant. Que ce soit lui ou Theo Bergvall, les deux recrues de cet hiver, j'ai l'impression qu'ils sont bien intégrés. Il faut juste que ça suive collectivement...», explique Karim Sow, le regard lui aussi déjà tourné vers dimanche et la réception de Servette. «Les supporters nous ont rappelé toute l'importance de ce match et on le sait, bien sûr. C'est important parce que c'est un derby, mais aussi parce qu'on veut prendre des points.»