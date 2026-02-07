Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

A deux jours de recevoir Saint-Gall à la Tuilière, dimanche à 16h30, Peter Zeidler a évoqué plusieurs thèmes d'actualité lors de la conférence de presse d'avant-match. Voici les réactions de l'Allemand aux différents thèmes entourant le Lausanne-Sport depuis le début de l'année.

L'instabilité dans les résultats

La situation: Lausanne est cette équipe qui commence par gagner à Genève (1-0) et Berne (3-1), puis ne prend qu'un point contre GC (1-1) et Winterthour (1-2). Comment expliquer cette instabilité dans les résultats et ce sentiment d'un LS qui n'exploite pas son potentiel à fond et laisse filer des points à sa portée en ce début d'année?

Ce qu'en pense Peter Zeidler: Il y a une réponse spontanée, c'est de relativiser. Si Young Boys était de loin la meilleure équipe de Suisse et Winterthour de loin la plus mauvaise, on pourrait se poser la question. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Est-ce qu'on était beaucoup plus forts lorsqu'on est allés gagner à Berne que lorsqu'on est allés perdre à Winterthour? Je ne le pense pas. Les faits de matches ont tourné différemment, mais je ne vois pas une grande instabilité dans le jeu de mon équipe. Peut-être qu'au niveau mental il y a une petite explication, sur le fait de baisser les bras après voir encaissé un but. Il y a peut-être une petite frustration que je perçois aussi à l'entraînement après un événement défavorable, comme un but adverse. Il y a de l'abattement là où moi j'aimerais voir de la révolte. Cet aspect psychologique, je pense qu'il est réel. Pour le reste, je ne veux pas qu'on me parle de terrain synthétique ou naturel, on ne doit pas tomber dans ce genre d'excuses. On doit gagner des matches sur les deux surfaces.

La différence de mentalité entre Suisse alémanique et romande

La situation: Ludovic Magnin expliquait souvent percevoir une différence de mentalité entre Suisse alémanique et Suisse romande sur un point bien précis: la difficulté d'enchaîner les bonnes performances, le Romand ayant en général trop tendance à se reposer après un bon résultat et à ne pas se remotiver à 100%. Peter Zeidler, qui a passé six ans à Saint-Gall, partage-t-il le constat?

Ce qu'en pense Peter Zeidler: J'apprécie énormément Ludovic Magnin, mais là je trouve qu'on va trop loin dans les clichés. Il faut toujours voir individuellement. Je pense par exemple à Sekou Fofana, qui a fait un grand pas en avant cette saison et qui est désormais en concurrence avec Morgan Poaty, l'un des meilleurs latéraux du championnat. Et là, tout d'un coup, à Winterthour, ça fonctionne moins pour lui, il perd ses deux premiers duels aériens et il panique, il joue à l'envers, il se positionne mal sur une touche... Pour moi, la réponse à votre interrogation, elle est individuelle, pas collective. Il n'y a pas une mentalité romande et de l'autre côté des Suisses alémaniques disciplinés et forts mentalement. Je n'y crois pas, c'est trop cliché.

Morgan Poaty en défense centrale

La situation: Que ce soit face à GC ou Winterthour, Peter Zeidler a fait entrer Morgan Poaty en défense centrale plutôt que le jeune Rodolfo Lippo (21 ans), pourtant un spécialiste du poste, là où Poaty est un latéral gauche de formation. Pourquoi?

Ce qu'en dit Peter Zeidler: Je sais que ça peut paraître dur pour Rodolfo Lippo, j'en suis conscient. Avec le départ de Bryan Okoh, Rodolfo est notre numéro 3 en défense centrale, il a fait un bon match contre Thoune quand j'ai fait appel à lui et on a gagné. C'est pour ça qu'après le match contre Grasshopper, une des premières choses que j'ai fait, c'est de fixer un rendez-vous avec lui pour parler. Il m'a dit clairement qu'il respectait mon choix, mais qu'il ne le comprenait pas. Ça montre aussi sa personnalité et il a le droit d'exprimer sa déception, je n'attendais rien d'autre. Nous, les coaches, on doit faire attention à la gestion du groupe. Vous connaissez la phrase bateau, ce n'était pas une décision contre Rodolfo, mais pour Morgan. Il faut être prudent avec ces déclarations, mais je l'assume, je voulais Morgan Poaty dans l'équipe à ce moment-là, pour son expérience et son importance. J'ai toujours dit qu'on avait deux très bons latéraux gauches, et que j'aimerais bien les faire jouer les deux. Là, je l'ai fait. Morgan s'entraîne bien et il avait mérité d'entrer, même si ce n'était peut-être pas cohérent aux yeux du grand public et des journalistes.

La suspension de Brandon Soppy

La situation: Privé de son latéral droit Brandon Soppy, suspendu pour trois matches après son expulsion à Winterthour, Peter Zeidler n'a pas de remplaçant naturel sous la main connaissant le football suisse, puisque Hamza Abdallah est blessé et que Lorenzo Bittarelli est parti en prêt à Yverdon. Le latéral droit suédois Theo Bergvall (21 ans) vient d'arriver de Suède et n'est pas encore entré en jeu pour le LS. Quelle solution l'Allemand va-t-il trouver pour les prochaines rencontres?

Ce qu'en pense Peter Zeidler: J'ai deux possibilités. La première, c'est de faire jouer soit Morgan Poaty, soit Sekou Fofana, à droite. Des grandes équipes en Europe font jouer un latéral sur son faux pied, je peux vous citer le meilleur exemple possible, le Bayern Munich avec Philipp Lahm, même si c'était de l'autre côté. Je sais que Servette l'a fait en demandant à Bradley Mazikou de jouer à droite et j'en avais parlé avec Jocelyn Gourvennec après notre match contre eux. L'autre option, qui serait de prime abord plus logique et cohérente, serait de titulariser Theo Bergvall, qui est avec nous depuis deux semaines. Est-ce que c'est suffisant pour le faire commencer? J'ai encore quelques heures pour décider jusqu'à dimanche. Il a une très bonne personnalité, une mentalité top, une formation tactique très propre, il a une bonne technique. Mais il faut prendre en compte que tout est nouveau pour lui. La langue, l'environnement... On verra. Les deux décisions se défendent et ont du pour et du contre.

Le remplacement de Bryan Okoh

La situation: Bryan Okoh parti à Auxerre, le LS a-t-il besoin d'un défenseur central? Numériquement, pas forcément, puisque le club vaudois a rapartié Dircssi Ngonzo de son prêt à Nyon, mais est-ce suffisant pour espérer intégrer le top 6 et aller loin en Conference League? Peter Zeidler est-il tenté de mettre la pression à son directeur sportif Stéphane Henchoz pour accueillir un défenseur central expérimenté dans son effectif?

Ce qu'en pense Peter Zeidler: Je parle tous les matins avec Stéphane Henchoz, c'est devenu un rituel. Ca peut être cinq minutes, dix minutes ou un quart d'heure, et pas seulement pendant le mercato. Je suis très content de ces échanges, lors desquels on aborde tous les sujets. Evidemment, on parle de l'équipe aussi et pour ce qui est de la défense centrale, je peux vous dire ceci: les choses sont désormais claires. Comme pour le poste de gardien de but, on a une hiérarchie claire, avec Karim Sow et Kevin Mouanga qui sont les deux titulaires. Ce n'était pas aussi défini avec Bryan Okoh, qui jouait régulièrement. Mais maintenant, c'est comme ça. Et derrière, on a les jeunes de l'académie, Rodolfo Lippo et Dircssi Ngonzo. Et je vais même en ajouter un troisième, Endrit Asani, qui a 17 ans et que j'apprécie beaucoup, il était avec nous cette semaine. Mardi, à l'entraînement, on a fait une petite opposition, il y a eu deux buts de la tête, un de Rodolfo, un de Dircssi! Ils sont là, ils sont avec nous, ils font partie de la rotation. Donc non, je ne mets pas la pression au club pour un renfort, on a eu Theo Bergvall et Omar Janneh cet hiver. Il y a un secteur qui gère le recrutement et je respecte ce mode de fonctionnement.



