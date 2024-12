Alvyn Sanches: «Je veux terminer la saison au Lausanne-Sport»

Alvyn Sanches souhaite finir la saison au Lausanne-Sport. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Blick Sport

Partira? Partira pas? La question de savoir si Alvyn Sanches terminera ou non la saison au Lausanne-Sport occupe l'esprit de tous les supporters bleu et blanc. Ce d'autant plus que leur équipe a réalisé un très bel automne, arrivant aux fêtes de fin d'année à la troisième place de Super League, à égalité avec le FC Bâle et une petite unité derrière le leader luganais.

De quoi nourrir des ambitions autour du club. Un départ du numéro 80, véritable attraction du championnat cet automne et auteur de six buts et trois passes décisives en 18 matches, pourrait toutefois mettre un frein à celles-ci tant il a su se montrer important pour son équipe. Reste que celui-ci rêverait de soulever un trophée avec son club formateur, comme il l'a confié à Sky Sport.

«Je veux terminer la saison avec mon club formateur»

Dans cet entretien, l'international suisse M21 évoque également son plan de carrière. Et cela va sans doute plaire aux suiveurs du LS. «Mon plan de carrière est assez simple… En tant que jeune joueur, je me dois d’en avoir un: je veux terminer la saison avec mon club formateur avant de pouvoir réaliser un transfert dans un club intermédiaire qui me permettra d’atteindre le plus haut niveau», affirme Alvyn Sanches.

La réalité du mercato, qui aura lieu entre le mois de janvier et de février prochain, validera-t-elle sa volonté? Affaire à suivre.