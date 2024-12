Quels ont été les meilleurs joueurs de Super League jusqu'à la pause hivernale et lequels ont déçu? Voici les tops et les flops de Blick.

Voici le meilleur et le pire onze du début de saison

1/7 Le Lausanne-Sport enthousiasme la Super League. Avec Alvyn Sanches, Noë Dussenne et Karlo Letica, le club vaudois possède deux représentants dans la top team de Super League jusqu'à présent. Photo: keystone-sda.ch

Rédaction football

La top team du début de saison

Lausanne-Sport est actuellement l’équipe en forme du championnat. Les performances des dernières semaines se reflètent également dans l’équipe-type du début de saison établie par Blick. En particulier, le jeune joueur de l’équipe nationale suisse M21, Alvyn Sanches, est plus qu’indiscutable dans le onze type des 18 premières journées. Il en va de même pour les buteurs Renato Steffen, Dereck Kutesa et le revenant Xherdan Shaqiri. Le promu Sion, qui a jusqu’ici livré des prestations plus que convaincantes, est représenté en défense par Joël Schmied. Les Valaisans ont d’ailleurs manqué de peu un deuxième représentant dans ce onze des tops.

La flop team du début de saison

Le tenant du titre, Young Boys, est sans aucun doute l'une des grandes déceptions de cet automne. Le fait que les Bernois soient loin de répondre à leurs attentes se reflète également dans le onze des flops, où trois joueurs du club de la capitale figurent. Une nette régression est également visible chez un milieu du FC Zurich: Cheick Condé. Considéré comme l'un des meilleurs à son poste la saison dernière, il se fait désormais uniquement remarquer par ses envies de départ. Sonny Kittel, autrefois considéré comme le plus grand talent du football allemand, n'a montré ses qualités pour Grasshopper que lors d'un seul match, lorsqu'il a marqué un magnifique but en Coupe contre Thoune.

L'attaquant de Servette, Jérémy Guillemenot, n'a marqué aucun but et mérite, lui aussi, une place dans le onze des flops. Pour le poste de gardien, la rédaction a eu du mal à trancher, aucun n'ayant vraiment démérité lors des 18 premiers matches de la saison. Cependant, Joël Mall, héros de la séance de penaltys lors de la finale de Coupe, a perdu sa place de titulaire à Servette.