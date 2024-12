Giorgio Contini est le nouvel entraîneur de Young Boys

Giorgio Contini s'est engagé à Berne jusqu'en 2027. Photo: TOTO MARTI

Blick Sport

Young Boys a annoncé avec enthousiasme l’arrivée de Giorgio Contini en tant qu’entraîneur en chef. L’ancien assistant de Murat Yakin en équipe nationale suisse a signé un contrat jusqu’à l’été 2027, symbolisant une volonté claire de continuité au sein du club bernois.

Christoph Spycher, délégué au sport d’YB, s’est félicité de cette nomination: «Nous voulons absolument retrouver une continuité au poste d’entraîneur et sommes convaincus que Giorgio Contini nous aidera à atteindre cet objectif.»

«Giorgio possède une vision claire»

«Il connaît bien la Super League, possède une vision claire et une rigueur exemplaire. De plus, son excellent relationnel et ses qualités humaines le rendent particulièrement adapté pour motiver et encadrer nos joueurs», se réjouit quant à lui Steve von Bergen, directeur sportif du club bernois.

Giorgio Contini, qui fêtera ses 51 ans en janvier, possède une riche expérience en tant qu’entraîneur principal dans des clubs suisses tels que GC, Lausanne, Saint-Gall, et Vaduz, qu’il a mené en Super League. Ses exploits récents avec l’équipe nationale suisse, notamment lors de l’EURO 2024, ont confirmé son aptitude à gérer des effectifs exigeants et à obtenir des résultats probants.

Joël Magnin retrouve les M21

«Je suis ravi de cette opportunité. Bien que l’équipe ait connu un semestre difficile, je crois fermement que nous pouvons finir parmi les six premiers. J’ai hâte de commencer le travail le 28 décembre», annonce Contini, qui a exprimé sa gratitude envers YB et la Fédération suisse de football pour leur soutien.

De son côté, Joël Magnin, entraîneur intérimaire depuis quelques mois, retourne à ses fonctions avec l’équipe U21 après avoir stabilisé le club. Sous sa direction, YB a retrouvé des couleurs, remportant notamment cinq matchs consécutifs à domicile en Super League.